"Это все благодаря военным". Как крымский полк помог Алешкинскому детдому выжить

На концерте в эвакуированном Алешкинском психоневрологическом детском доме-интернате, который сейчас располагается в Скадовске Херсонской области, собралось немало гостей. Его воспитанники с горящими глазами блистали на импровизированной сцене, чтобы порадовать своих друзей — неравнодушных взрослых. Военнослужащие стали первыми, кто помог интернату. Они же и привлекли волонтеров

Редакция сайта ТАСС

Военнослужащий с позывным Ялта с воспитанником Алешкинского психоневрологического детского дома-интерната © Алексей Коновалов/ ТАСС

Под огнем противника

Пока дети при поддержке воспитателей декламировали стихотворения о добре и пробовали себя в роли певцов, мы с коллегами, смотря концерт через экран камеры, пытались осознать, какой труд и какая сила духа кроется в этих выступлениях. На мероприятии был и директор интерната Виталий Александрович Сук."Много же у вас друзей", — шепотом сказал ему коллега-газетчик. "Это все благодаря военным. С них все началось", — ответил, улыбаясь, директор.

Концерт в Алешкинском психоневрологическом детском доме-интернате © Елизавета Демидова/ ТАСС

История дружбы этих детей и военнослужащих мотострелкового полка 14-го армейского корпуса в составе группировки войск "Днепр" началась осенью 2022 года, когда линия фронта вплотную приблизилась к Алешкам. Перед директором, на тот момент отработавшим на своей должности месяц, встала нереально сложная задача — эвакуировать 62 ребенка c психоневрологическими диагнозами и персонал интерната в Скадовск. Под огнем противника.

"От всей души говорю, что благодаря военным мы первое время выжили. Суета, эвакуация, куча проблем. Началось все с того, вы не поверите, что я вышел на улицу и останавливал машины просто так", — демонстрируя, как преграждал путь машинам, вспоминает директор. Резко дав по тормозам, военнослужащие крикнули: "Ты что творишь?" Виталий Александрович объяснил все, попросил помощи.

© Алексей Коновалов/ ТАСС

Комбат с позывным Посейдон взял интернат под свое шефство, а также подключил крымских волонтеров.

"Получилось что-то вроде сарафанного радио. Через военных начали к нам приезжать волонтеры, неравнодушные люди: оказывали помощь военным и нам — не проходили мимо нас", — добавляет директор.

В первые дни везли "все подряд", со временем сотрудничество было полностью отлажено: теперь детский дом конкретно формирует список нужд и задач, с которыми нужна помощь.

Гуманитарная помощь воспитанникам Алешкинского психоневрологического детского дома-интерната © Алексей Коновалов/ ТАСС

"Даже если из 10 пунктов выполняется один, я кланяюсь, спасибо большое, что оказали помощь", — подчеркивает Виталий Александрович. Из недавних примеров: МЧС предписало убрать деревья с территории интерната. У военнослужащих есть возможность это сделать.

Подготовка к празднику

В детском доме появилась традиция: каждый приезд военных и волонтеров отмечают небольшим праздником. В прошлый раз, например, это было камерное уютное чаепитие со сладостями.

© Алексей Коновалов/ ТАСС

"Мы всех детей знаем поименно, и дети нас знают. Когда замполит батальона меня берет сюда, я жду этот день, чтобы отвлечься от нашей рутины. Эмоции переполняют. У меня у самого двое детей. И я радуюсь, когда вижу их счастливые глаза — для русского солдата не может быть ничего лучше счастья в детских глазах. Очень приятно, что дети нас любят", — поделился сержант крымского полка с позывным Ялта.

© Алексей Коновалов/ ТАСС

Персонал интерната в один голос заявляет о важности такого общения и внимания для детишек, чья ежедневная борьба не менее сложна, чем боевые задачи на передовой. Зная, что придут гости, они готовят поделку или рисунок, учат стихотворение или песенку.

Главная медсестра Виктория Руденко, оставившая вместе с воспитанницей сильное впечатление исполнением песни "Стена" Аркадия Укупника и Михаила Танича, отмечает — детям с психоневрологическими диагнозами очень важно также чувствовать равенство. "Когда участвуют в праздниках вместе с нами — наравне, им это очень нравится", — уточняет Руденко.

Она работает в интернате с марта 2023 года, до этого жила в Херсоне и была медсестрой в больнице. По ее словам, когда она пришла работать сюда, основная масса детей не делали даже доли из того, что могут сейчас, и это огромная заслуга воспитателей.

"Работа эта — больше душевно сложная. Детишкам нужно улыбаться, не показывать им, что они другие. Важно быть с открытым сердцем и любить людей. Я плакала, конечно, но так, чтобы они не видели", — пояснила Виктория.

© Алексей Коновалов/ ТАСС

Немаловажную роль играет и обстановка. В Алешках было оборудованное здание, в Скадовске все пришлось начать с нуля. Сейчас детский дом нуждается в семи медицинских функциональных кроватях для лежачих пациентов и специальных ванных для инвалидов.

Кадровый вопрос остро не стоит, но есть текучка, потому что эта работа действительно сложная. При этом есть потребность в детском психиатре, и это дефицит во всей России. "Для нас один из критериев в работе — это любовь к детям. Если этой любви нет, здесь нечего делать", — строго подчеркнул Виталий Александрович по пути к нему в кабинет.

Не медик, не педагог, а менеджер

Виталий Александрович стал директором, по его словам, неожиданно. Он возглавлял частную автошколу в Алешках. "Я никогда не думал про такую судьбу, ни одна цыганка бы не нагадала", — добродушно посмеиваясь, говорит он.

С началом СВО стало понятно, что надо менять сферу деятельности. Виталий Александрович пошел на собеседование. "Вы доктор? Педагог?" Педагог по образованию, но без опыта работы, не доктор, он все-таки смог убедить взять его на эту должность.

Директор Алешкинского психоневрологического детского дома-интерната Виталий Сук с воспитанником © Алексей Коновалов/ ТАСС

"У меня спросили: "Как же вы будете работать?" А я им сказал, что буду хорошим менеджером, ведь это важно для ведения хозяйства, для директора", — пояснил Виталий Александрович.

Сейчас против него введены санкции — из России он уже невыездной. Украина инкриминирует ему "кражу" детей, хотя все родственники на Украине, которые изъявили такое желание, со своими детьми воссоединились. При посредничестве уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой 12 детей вернулись в свои семьи, живущие на Украине. "Только одна бабушка позвонила и сказала спасибо. Остальные нет", — добавляет директор.

Переступив порог детского дома, он понял — назад дороги нет. А через месяц уже случилась эвакуация. "Здесь легко не бывает. Но каждый ребенок — мой ребенок, которого я люблю и лелею. Они меня называют "директор", не по имени и отчеству. Я здесь постоянно, если не будет контроля, поверьте, все здесь будет по-другому", — сказал он.

Директор Алешкинского психоневрологического детского дома-интерната Виталий Сук © Алексей Коновалов/ ТАСС

На выходе из кабинета вдруг Виталий Александрович всплескивает руками: "Как я мог забыть вам рассказать? У нас радостная новость!" Участник СВО принял решение удочерить одну из воспитанниц интерната. Это целая процедура — он выдержал все. Занимался он этим вопросом с марта этого года, и 1 декабря ему выдали на руки документы, что он считается опекуном. Военнослужащий теперь добивается того, чтобы стать именно отцом этой девочки.

На страже рубежей Херсонщины и Крыма

В приподнятом настроении покидаем интернат. На улице комбат Посейдон на просьбу рассказать о деятельности подразделения решил провести нам небольшую экскурсию. "В зоне спецоперации в Херсонской области мы находимся с 16 октября 2022 года. Выполняем задачи по предотвращению высадки десанта, по борьбе с диверсионными группами, беспилотниками. Наша задача — чтобы враг на эту землю не прошел", — рассказывает он, пока мы едем на полигон.

Начинал батальон свою службу с Кинбурнской косы — с непростого участка фронта, где раньше была заповедная зона, а сейчас — выжженные деревья, где периодически пытались высадиться украинские ДРГ. Сейчас бойцы выполняют не менее важные задачи вдоль береговой линии региона.

Батальон, по данным Посейдона, на 95% состоит из крымчан, и они все очень сильно замотивированы — ведь за ними их родной Крым. Сам он служит с 2013 года, он был офицером по особым поручениям штаба Народного ополчения.

Военнослужащие мотострелкового полка 14-го армейского корпуса © Елизавета Демидова/ ТАСС

"За деньги сюда не идут, все за идею — за защиту своей территории. Мы видели, что происходило в 2013–2014 годах, поэтому мы понимали, что будет, если эта хунта придет к нам, — пояснил он. — Европа во главе с Англией возродили фашизм. То, что наши деды-прадеды не смогли сделать, сейчас мы доделываем, добиваем фашистов". Под разговоры о политике и развитии Донбасса и Новороссии мы быстро добрались до полигона.

Бдительный и опытный инструктор с позывным Змей как раз собирался проводить занятие по штурму опорника. Подробно объяснил, куда нельзя подходить во время съемок, поскольку условия были приближены к реальным — бойцы должны были пройти полосу препятствий с подрывами и атаками дронов.

© Елизавета Демидова/ ТАСС

"А если не послушаетесь, имейте в виду, вдруг я промажу", — в шутку сказал Змей, готовясь запускать FPV-дрон. С его уровнем опыта вряд ли можно было "промазать". Он служит командиром взвода, на херсонском направлении уже три года.

На полигоне бойцы оттачивают тактику, занятия по медицине и стрельбу по воздушным целям. В подразделении им часто приходится открывать огонь по различным дронам. Вот стрелок с позывным Режиссер, например, на днях сбил два дрона — ночью, из автомата.

© Елизавета Демидова/ ТАСС

Бойцы слаженно проходят все испытания под взрывы и дым. Выглядит как фильм в жанре экшен, если не вдумываться, что бойцы не актеры и гранаты настоящие. На звуки взрывов прибежали два крупных, даже упитанных пса. Их ни капли не напугали взрывы, более того, один из них с лаем пытался кидаться на парящий в небе дрон. "С такими защитниками ничего не страшно", — улыбается Посейдон, гладя собаку.

В пункте временной дислокации командир с гордостью знакомит с бойцом с позывным Бодей, который в огневой засаде по борьбе с БПЛА открыл из штатного оружия огонь по FPV-дрону, угрожавшему и военным, и гражданским. "Мы готовы к этому, у нас уже есть свои секреты небольшие", — добавляет он, подчеркнув важность подготовки на полигоне.

Живут военные в скромно обставленных, но чистых блиндажах. Особо обустраиваться нет смысла: в любой момент может поступить задача поменять место дислокации. При этом они смогли построить себе небольшой полевой храм — преодолевать тяжелые испытания помогает в том числе вера.

На обратном пути Посейдон уточнил, что военнослужащие никогда не отказывают в помощи гражданским. Когда они базировались в одном из небольших населенных пунктов у линии соприкосновения, они возобновили работу фельдшерского пункта, который перестал принимать людей еще до СВО. И когда в их жизни появился интернат, они сразу стали сами что-то закупать или привозить гуманитарку от волонтеров.

"То, что можем, берем на себя. А как по-другому? Это дети. Мы не можем бросить их, это невозможно", — отметил он.

Елизавета Демидова