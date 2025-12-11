"Россети Тюмень" оказали помощь югорскому энергетическому предприятию

Проведенные работы повысили надежность энергоснабжения восьми СНТ и биатлонного центра в городе Урае

ТАСС, 11 декабря. В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре "Россети Тюмень" выполнили ремонт электрооборудования дочерней компании АО "ЮТЭК-Региональные сети" – "Региональные электрические сети – Запад". Проведенные работы повысили надежность энергоснабжения восьми СНТ и биатлонного центра в городе Урае, сообщает департамент связей с общественностью и СМИ энергокомпании.

В рамках договора по оказанию нетарифных услуг системообразующая сетевая компания привела в нормативное состояние кабельную линию электропередачи (ЛЭП) 6 кВ сторонней организации. Специалисты "Россети Тюмень" заменили поврежденный участок ЛЭП и выполнили монтаж концевой муфты. Для комфорта потребителей энергетики организовали непрерывную подачу электричества по резервной схеме. Технические мероприятия на линейном объекте завершились успешными высоковольтными испытаниями.

В департаменте добавили, что "Россети Тюмень" регулярно оказывают поддержку предприятиям электросетевого комплекса Тюменской области, Югры и Ямала. "Сотрудничество со сторонними организациями вместе с реализацией собственных производственных программ позволяет предприятию обеспечивать надежное функционирование энергетической инфраструктуры Западной Сибири, - отмечается в сообщении.

"Россети Тюмень" – дочернее общество ПАО "Россети", обеспечивающее электроснабжение потребителей в Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Тюменской области. В зоне ответственности энергокомпании (1,46 млн квадратных километров) проживает более 3,9 млн человек. В управлении: более 53,6 тыс. км линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью 30,83 тыс. МВА. В 2024 году отпуск электроэнергии из сети составил 51,1 млрд кВт*ч. В состав компании входят 8 филиалов, центральный офис расположен в Сургуте.