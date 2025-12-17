Статья

Долина ирбисов и черных грифов рядом с Монголией. Тункинскому нацпарку исполняется 35 лет

Тункинский нацпарк в Бурятии — один из самых посещаемых в России. Ежегодно, чтобы увидеть величественные хребты Хамар-Дабана, Тункинских Гольцов, исцелиться водой источников и насладиться горным воздухом, сюда приезжают до 250 тыс. гостей из разных уголков России, соседней Монголии и других стран. 2026 год для нацпарка юбилейный. 35-летие заповедной территории, где обитают снежные барсы и черные грифы, отметит и новый "сотрудник", которому в марте исполнится один год, — соболь Байкал

Сын Тучки и Грома

"Ему и года еще нет — совсем молодой у нас Байкал. Хотя уже, можно сказать, совершеннолетний: в живой природе соболята начинают жить самостоятельно по осени", — рассказывает директор национального парка "Тункинский" Антон Будунов.

Родители Байкала, уже ставшего символом нового этапа развития этой особо охраняемой природной территории (ООПТ), — знаменитые Тучка и Гром, которые давно живут у визит-центра "Байкал Заповедный" в поселке Танхой. Их знают все, кто хоть раз побывал в Байкальском заповеднике на южном берегу великого озера.

Встретили молодого соболя торжественно летом. Поселили его в вольере, построенном у административного здания дирекции ООПТ: это настоящий мини-сруб с теплой подстилкой из сена внутри, корягами, из-под которых можно следить за происходящим.

"Очень шустрый, любознательный, любит порычать, попыхтеть. Ест мелко нарезанную говядину, говяжью печень, курицу и овощи, — делится опытом начальник отдела туризма и рекреации Тункинского нацпарка Сергей Швецов. — Настоящий хищник: активничает он ночью, по утрам и вечерами. Днем в основном спит".

С наступлением зимы предпочтения Байкала немного изменились: теперь он предпочитает мясо, отказываясь от привычных овощей. "Старшие коллеги" сезонные предпочтения нового "сотрудника" учли — мяса стало больше, вместо воды в холодное время снег.

"Иногда он любит похулиганить, ему нужен своего рода интерактив, — улыбается Сергей. — В начале зимы, было дело, насыпал в вольере кучку снега, внизу спрятал кедровые шишки. Потом долго бегал, прыгал, раскапывал сугроб, доставал "клад". Это же первый в его жизни снег!"

В планах, по словам директора нацпарка, найти для Байкала компанию — подружку и расширить "жилплощадь".

"Дом ирбиса"

Вольер для соболя — часть обновляющейся в нацпарке инфраструктуры. Работы ведутся в том числе к предстоящему юбилею — широко отметят его в мае.

"У нас есть стратегический план, который сформирован и реализовывается с учетом мнения местных жителей, — отметил Антон Будунов. — "Прокачиваем" административный комплекс в селе Кырен, запланирован визитно-информационный центр "Дом ирбиса", уже обустраиваем этнографический музей — там собираем все самое познавательное и интересное, рассказывающее о Тункинской долине, включая то, чем делятся люди: книги, исторический инвентарь, оленьи рога, зубы и кости мамонта, кости кита, шишкосушилки, репродукции мест раскопок на стоянках древнего человека, для живого уголка — различные гидробионты (морские и пресноводные организмы, постоянно обитающие в водной среде определенного региона — прим. ТАСС)".

Рядом с административным комплексом сейчас есть экологическая тропа, в планах возведение кемпингов, обустройство тактильной экотропы и детского уголка, где ребята смогут попробовать себя в роли археологов, участвующих в поиске останков динозавров.

Также появится тропа "По следам снежного барса" и турмаршрут "Дорога ирбиса". Действующие и постепенно обустраиваемые сейчас — "Тропа здоровья", "Саяанайзурхэн" (в переводе с бурятского языка — "Сердце Саяна"), "Природа и человек".

"В целом у нас утверждено 12 турмашрутов, включая экологическую тропу к водопадам на горной реке Кынгарга и на Пик Любви. Для каждого найдутся маршруты с подходящим уровнем сложности, в последнее время популярна дорога к Серебряному озеру. Люди либо совершают собственный мини-подвиг, преодолевая трудный путь по горной местности, либо прогуливаются, созерцают, отдыхают, восстанавливают здоровье благодаря уникальному горному климату, целебным водам — всего на территории Тункинского нацпарка более 100 выходов минеральных источников", — уточнил Антон Будунов.

ООПТ занимает порядка 2 млн га, его границы совпадают с границами Тункинского района Бурятии, и получается, что люди — более 20 тыс. человек из 35 населенных пунктов — живут в национальном парке.

"В этом еще одна уникальность нашей заповедной территории. Поэтому местные жители здесь по-особенному относятся к природе, трепетно, это настоящие патриоты малой родины — очень развита деятельность территориального общественного самоуправления (ТОС). Есть идея — построить для молодых сотрудников нацпарка дома, тогда у нас будет собственный жилфонд".

Редкие виды

В Тункинском нацпарке сохраняется 421 вид позвоночных животных, в том числе 339 видов птиц и 63 — млекопитающих. Более 100 представителей наземной фауны занесены в Красные книги Бурятии и России. Часто встречаются эндемичные и реликтовые виды растений, под особой охраной более 60 видов, в их числе мегадения Бардунова. Это растение, сохранившееся еще со времен жаркого, влажного тропического климата более 30 млн лет и пережившее, возможно, не одно оледенение.

Самый главный символ ООПТ — снежный барс. На территории Бурятии, по данным ученых, обитают шесть ирбисов: Мунко, Кучерявая, Гроза, Буяна, Батор, Рыжая Пятка. Животные постоянно мигрируют в соседнюю Монголию, в том числе поэтому изучение популяции — крайне сложный процесс. Для совместной работы по учету и изучению ученые Тункинского нацпарка заключили соглашение и сотрудничают с коллегами из Хубсугульского нацпарка в соседнем государстве, у которого, кстати, в 2026 году тоже юбилей — 40-летие.

Ирбис, или, как его еще называют, снежный барс, — крупное хищное млекопитающее семейства кошачьих, обитающее в горных массивах Центральной Азии. Длина тела может достигать 130 см, длина хвоста — 106 см. Взрослая особь весит около 50 кг.

"К сожалению, в этом году наши фотоловушки не запечатлели этих скрытных и загадочных больших кошек, но мы не унываем, работа продолжается", — делится Антон Будунов.

Большая работа на ООПТ ведется по сохранению и изучению пернатых. В нацпарке можно встретить черного аиста, скопу, орла-могильника, сокола балобана, алтайского улара и других. Заместитель директора нацпарка "Тункинский" Алексей Китаев рассказал, что в последние пять лет на заповедной территории постоянно регистрируется черный гриф — от 9 до 17 особей.

"Если раньше они обитали в основном на территории Монголии, то сейчас, мы полагаем, в связи с изменением климата, этих птиц можно все чаще увидеть на юге Бурятии — ареал "оттягивается" в северо-восточном направлении".

Образ величественных черных грифов окутан ореолом мистики. В Тибете эти падальщики считаются священными в контексте традиции небесного погребения — ритуала, при котором тело умершего скармливают хищным пернатым. Вес черного грифа может достигать 12 кг, а размах крыльев — до 2,5 м.

В конце 2024 года одну такую птицу нашли в ООПТ в крайне истощенном состоянии — вес составлял всего 5 кг. Ее спасли, передали в Иркутский зоопарк — там птица окрепла и стала жить с другим взрослым грифом по имени Жади, пол которого не был к тому времени установлен. Ученые и волонтеры с нетерпением ждали результатов генетического анализа, чтобы понять, получится ли из поладивших между собой Жади и вновь прибывшего Малыша пара. В конце января 2025 года стало понятно — речь все-таки не о семье, а о крепкой мужской дружбе.

Черный гриф © Из архива Тункинского национального парка

"Новый залетный вид, встретившийся в национальном парке "Тункинский", — орлан-долгохвост, он относится к редким видам. В Бурятии в последний раз его видели в 1991 году — на перешейке полуострова Святой Нос озера Байкал. В августе 2025 года он впервые был замечен у нас, в пойме реки Иркут, — рассказал Алексей Китаев. — Как известно, привычная область гнездования орлана-долгохвоста — Пакистан, Индия, Бутан, Бангладеш, Мьянма".

По словам Сергея Швецова, в планах организация орнитологических туров, которые в последнее время пользуются популярностью среди туристов на разных заповедных территориях, в том числе в Бурятии.

Цифровая трансформация

Новый этап развития Тункинского нацпарка связан с цифровизацией — разработкой и внедрением "на земле" специальной геоинформационной и информационно-аналитической системы.

"В этом направлении мы первопроходцы. Теперь у нас практически вся деятельность — будь то учетные, противопожарные, туристско-рекреационные или контрольно-надзорные мероприятия — будет производиться с использованием специально разработанного мобильного приложения, — пояснил Антон Будунов. — С помощью него формируется база данных: госинспекторы собирают информацию с геопривязкой всего мероприятия, включая подкормку животных, обустройство противопожарных разрывов, установку шлагбаумов, работу, связанную с изучением ареала объектов животного и растительного мира".

Новая информационная система поможет составить план рекреационной деятельности. Ноу-хау уже заинтересовались представители других заповедных территорий, обращаются за рекомендациями, возможностью внедрения на их ООПТ.

"ГИС-технологии облегчают работу специалистов в разных областях — от охраны окружающей среды и лесного хозяйства до экстренных служб. По геоинформационным данным можно определить очаги возгораний, проложить маршруты по экотропам, провести мониторинг животных и определить места произрастаний редких видов растений", — рассказал Антон Будунов.

Есть версия мобильного приложения и для детей — школьники могут участвовать в сборе данных о биологическом разнообразии во время прогулок, походов, фотографируя растения, животных.

"Через алгоритмы искусственного интеллекта загруженные данные автоматически обрабатываются, база пополняется новой информацией, включая геопозицию объекта природы", — объяснил Антон Будунов.

В преддверии 35-летия нацпарк "Тункинский" изготовил лимитированную серию памятных монет — они призваны стать не только красивым сувениром, но и символом бережного отношения к природе, вдохновением для изучения уникального животного и растительного мира Тункинской долины.

Эльвира Балганова