"Россети Тюмень" обеспечили электроэнергией восемь медучреждений в Тюменской области

Общая мощность технологического присоединения превысила 290 кВт

ТАСС, 17 декабря. "Россети Тюмень" подключили к электросетевой инфраструктуре восемь объектов здравоохранения в Тюменской области, сообщают в департаменте связей с общественностью и СМИ компании.

"В новых фельдшерско-акушерских пунктах и врачебной амбулатории плановую, неотложную и экстренную медицинскую помощь смогут получать более 9,6 тыс. сельских жителей. Общая мощность технологического присоединения превысила 290 кВт", - сказано в пресс-релизе.

Новые медучреждения построены в Тюменском, Исетском, Упоровском, Вагайском и Заводоуковском муниципальных округах Тюменской области по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Для технологического присоединения медицинских объектов энергетики установили четыре воздушных линии электропередачи классом напряжения 0,4-20 кВ общей протяженностью более двух тыс. метров. Контроль качества и количества передаваемой фельдшерско-акушерским пунктам электроэнергии осуществляют интеллектуальные приборы учета.

"Технологическое присоединение к сетям – один из основных видов деятельности системообразующей сетевой компании региона. "Россети Тюмень" в рамках национальных проектов регулярно обеспечивают электроэнергией новые социально значимые объекты, содействуя улучшению качества жизни населения Тюменской области", - добавили в департаменте.

О компании

"Россети Тюмень" – дочернее общество ПАО "Россети", обеспечивающее электроснабжение потребителей в Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Тюменской области. В зоне ответственности энергокомпании (1,46 млн кв. км) проживает более 3,9 млн человек. В управлении - более 53,6 тыс. км линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью 30,83 тыс. МВА. В 2024 году отпуск электроэнергии из сети составил 51,1 млрд кВт*ч. В состав компании входят 8 филиалов, центральный офис расположен в Сургуте.