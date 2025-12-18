Орех вместо ноги и наряженная на сутки елка: о чем еще могут рассказать новогодние игрушки
Съедобные игрушки на один день
В отделе этнографии ставропольского музея воссоздана атмосфера коммунальной квартиры 70-летней давности. Именно здесь развернулась предновогодняя суета — появилась елочка, новогодние гирлянды и украшения 1950-х годов. Как рассказывают сотрудники музея, для открытых экспозиций обычно используют игрушки, имеющие дубли. Украшения, хранящиеся в фондах в единственном экземпляре, помещают в стеклянные витрины.
Считается, что традиция наряжать елку пришла из Германии — первым зажженными свечами рождественскую ель в первой половине XVI века украсил богослов Мартин Буцер. Идея понравилась и прижилась, но в России ею воспользовались через несколько столетий. Первую публичную новогоднюю ель установили в стране в 1852 году в здании Екатерингофского вокзала Санкт-Петербурга.
"Буквально на следующий год елки появились в домах у купцов первой гильдии, части дворянства. Елки того времени украшали игрушками, которые для нас не очень характерны — атласные и шелковые банты, искусственные цветы из шелка. Обязательно были съедобные игрушки — ярко-красные и ярко-желтые яблочки, орешки в фольге. В немецкой традиции были специально выпекаемые печенья и прянички, их делали с отверстием в центре, чтобы подвесить на елке", — рассказывает старший научный сотрудник отдела этнографии Ирина Назарова.
Съедобные украшения развешивали в нижней части елки, чтобы дети могли снимать их и есть. Это решало и современную дилемму "когда же выносить новогоднюю елку?". Раньше она устанавливалась на сутки, принцип был простым — поставили, украсили, встретили праздник, съели украшения и унесли елку. Именно в России появилась традиция оставлять праздничное дерево дольше — ежедневно в течение недели размещались новые угощения, пока не начинали осыпаться иголочки с ветвей.
Современному разнообразию игрушек предшествовала смекалка немецких стеклодувов. Первые красные стеклянные шарики появились в год, когда случился неурожай яблок. "Стеклодувы сказали: ну как же елка — и без красных яблочек, давайте мы надуем красных шариков, по форме они будут похожи. Сделали и посмотрели, что блестят они лучше натуральных. Стеклянные игрушки начали размещать наверху елки, а внизу были по-прежнему съедобные угощения", — поясняет кандидат исторических наук.
Жить стало веселее!
Революция принесла в страну кардинальные преобразования и осуждение всего буржуазного. В опале оказались и рождественские ели, в 1920-х годах празднование прекратилось. "Реабилитирован" Новый год был 90 лет назад — 28 декабря 1935 года в газете "Правда" вышел материал Павла Постышева с призывом отказаться от предрассудков и относиться к Новому году как к обычному детскому празднику. "А незадолго до этого Иосиф Сталин выступил с речью, в которой прозвучали слова о том, что стало жить лучше, стало жить веселее", — рассказывает Ирина Назарова.
Так Новый год вернулся в страну, праздники для детей начали устраивать во всех городах, появилась традиция Кремлевской елки для детей-отличников. Фундаментальный подход ко всему сказался и на празднике — в Советском Союзе издали специальные пособия, в которых прописывались возможные сценарии, игры и загадки для детей. Фабрики страны приступили к выпуску елочных игрушек.
"Были и забавные случаи. Есть версия, что в 1936–1937 годах выпустили серию огромных шаров, на которых были изображены портреты членов Политбюро. Потом кто-то взглянул и сказал — ну они же подвешены. Весь тираж срочно разбили, кроме тех, что уже были куплены в Детском мире в Москве, то есть в других городах вообще этих игрушек не видели", — отмечает сотрудник музея.
Конфуз исправили быстро — на игрушках начали изображать символы советской власти: красные звезды, серп и молот. По елочным украшениям можно отследить, какие времена переживала страна, какие фильмы были популярны, что увлекало советских людей. Дефицит послевоенных лет тоже нашел свое отражение — если продуктов на столе было не очень много, то на елках их точно можно было увидеть.
"У нас есть в витрине коробочка, в которой все "съедобное": мандарины, лимоны, грибочки, горошек, виноград, орешки, огурцы, помидоры, баклажаны — все это сверкало на елке. По воспоминанию одного из советских писателей, в детстве он подошел к елке и попытался надкусить зеленый огурчик, но мама вовремя вытащила из рук, объяснила, что это всего лишь игрушечка", — рассказывает Ирина Назарова.
Игрушка по цене коровы
В 1970-е годы игрушки начали штамповать, ручная роспись стала редкостью, но были и преимущества: украшения стали дешевле и доступнее. Один из примеров виртуозной штамповки в музее — голова Буратино с вытянутым колпачком и носиком. "Потрясающе выполненная игрушка. С точки зрения художественного изготовления это просто раритет, но тем не менее это тоже массовое производство", — отмечает сотрудник музея.
Популярным в Советском Союзе был и новогодний картонаж — разноцветные картонные фигурки на подвесе. Идея таких игрушек появилась тоже в Германии — из соображений экономии. Стоимость одного стеклянного шара тогда могла равняться цене коровы, даже дворянские семьи могли позволить себе только две-три новые игрушки в год. Картонный вариант решал эту проблему для среднего класса. У советских граждан такие украшения тоже были востребованы из-за цены, а также использовались в детских садах — картонными игрушками невозможно порезаться.
"По игрушкам можно увидеть даже то, в какое время они выпускались. У нас на витрине есть крошечная пластмассовая елочка с фигурками Снегурочки и Деда Мороза. Это явно сообщает нам о том, что они были выпущены во времена строительства хрущевок. Если раньше ставили большую елку, то в 60-х годах вдруг все сжалось. Тогда при выпуске игрушек мастера задумались о том, что надо делать и миниатюры, чтобы разместить их даже в маленьких квартирах", — сообщает Ирина Назарова.
Знакомые многим Деды Морозы из прессованной ваты выпускались на единственном в стране заводе в городе Клин. Те, у кого сохранились такие фигурки, могут подумать, что скромный ситцевый поясок и верх шапочки — это последствия домашней реставрации. На самом деле такой наряд можно считать аутентичным. Ради экономии фабрика принимала обрезки ткани у заводов из Иванова, используя их в украшении фигурок.
В 1950–1960-х годах в стране начали выпускать елочные игрушки на прищепке — их было удобно размещать на верхних ветках.
Через время обнаружилась проблема — стеклянные основания, к которым крепилась прищепка, начинали разрушаться от клея. Игрушки снова стали в большинстве своем подвесными, но во многих семьях сохранились и варианты с прищепочкой.
Очередь к вагону и стрельба по шарикам
Отдельную экспозицию в 2025 году сотрудники музея создали из игрушек, которые хранятся в их семейных коллекциях. В витринах представили украшения разных лет — самодельные, фабричные, целые и чуть поврежденные. Каждое из них хранит семейную историю. Первым предметом выставки стала фигурка Деда Мороза 1957 года из семьи Елены Сиушкиной. Когда-то маленькая Лена с братом уронили дедушку и он остался без ноги. Выход нашелся — ногу заменили орешком, так он и живет несколько десятилетий.
Изящные фигурки, которые парят на качели, принесла на выставку заведующая отделом археологии Светлана Кравцова. "Игрушки из семьи моих бабушек, их было три сестры. Изготовлены они вручную — там есть металлический каркас, сверху бумага и вата. Они для нас очень дороги, их впервые повесили на елочку в 1935 году. Здесь еще одно мое сокровище — открытка. Ее мне написал папа к Новому году, мне был месяц. Я была в Ставрополе, а он в этот момент был отправлен служить в Германию", — рассказывает она.
Еще одна игрушка — большой увесистый стеклянный желудь из семьи заведующего отделом по связям с общественностью и развитию Евгения Тимохина. Много лет назад маленький Женя развлекался тем, что расстреливал из игрушечного пистолета стеклянные игрушки на елке. Под этим натиском невредимым остался крепкий желудь, который стал семейной реликвией.
Главный хранитель фондов музея Нина Гальфингер рассказала об атмосфере, которая царила в Ставрополе перед Новым годом. В конце ноября говорили — пришел вагон! И выстраивалась очередь, почти как к Мавзолею Ленина. Она представила на выставке свои новогодние игрушки. "На выставке есть шары из толстого стекла, их было четыре: зеленый, красный, желтый и голубой. Какая же была трагедия, когда к нам пришли в гости соседи и их девочка разбила голубенький шарик. И до сих пор я это помню", — смеясь рассказывает сотрудник музея.
За каждой представленной музеем игрушкой есть своя история — и все они о вере в новогоднее чудо и об ожидании праздника. Ведь помечтать хочется не только детям, но и взрослым!
Ирина Амбарцумян