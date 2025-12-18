Статья

Орех вместо ноги и наряженная на сутки елка: о чем еще могут рассказать новогодние игрушки

По старым елочным игрушкам, завораживающим детей и тщательно оберегаемым от котов, можно отследить историю Европы, Советского Союза, а еще многих и многих семей. Множество таких игрушек находится в Ставропольском музее-заповеднике. Поговорили с сотрудниками музея об игрушках и истории одного из самых любимых праздников

© Ирина Амбарцумян/ ТАСС

Съедобные игрушки на один день

В отделе этнографии ставропольского музея воссоздана атмосфера коммунальной квартиры 70-летней давности. Именно здесь развернулась предновогодняя суета — появилась елочка, новогодние гирлянды и украшения 1950-х годов. Как рассказывают сотрудники музея, для открытых экспозиций обычно используют игрушки, имеющие дубли. Украшения, хранящиеся в фондах в единственном экземпляре, помещают в стеклянные витрины.

Считается, что традиция наряжать елку пришла из Германии — первым зажженными свечами рождественскую ель в первой половине XVI века украсил богослов Мартин Буцер. Идея понравилась и прижилась, но в России ею воспользовались через несколько столетий. Первую публичную новогоднюю ель установили в стране в 1852 году в здании Екатерингофского вокзала Санкт-Петербурга.

© Ирина Амбарцумян/ ТАСС

"Буквально на следующий год елки появились в домах у купцов первой гильдии, части дворянства. Елки того времени украшали игрушками, которые для нас не очень характерны — атласные и шелковые банты, искусственные цветы из шелка. Обязательно были съедобные игрушки — ярко-красные и ярко-желтые яблочки, орешки в фольге. В немецкой традиции были специально выпекаемые печенья и прянички, их делали с отверстием в центре, чтобы подвесить на елке", — рассказывает старший научный сотрудник отдела этнографии Ирина Назарова.

Съедобные украшения развешивали в нижней части елки, чтобы дети могли снимать их и есть. Это решало и современную дилемму "когда же выносить новогоднюю елку?". Раньше она устанавливалась на сутки, принцип был простым — поставили, украсили, встретили праздник, съели украшения и унесли елку. Именно в России появилась традиция оставлять праздничное дерево дольше — ежедневно в течение недели размещались новые угощения, пока не начинали осыпаться иголочки с ветвей.

Современному разнообразию игрушек предшествовала смекалка немецких стеклодувов. Первые красные стеклянные шарики появились в год, когда случился неурожай яблок. "Стеклодувы сказали: ну как же елка — и без красных яблочек, давайте мы надуем красных шариков, по форме они будут похожи. Сделали и посмотрели, что блестят они лучше натуральных. Стеклянные игрушки начали размещать наверху елки, а внизу были по-прежнему съедобные угощения", — поясняет кандидат исторических наук.

© Ирина Амбарцумян/ ТАСС

Жить стало веселее!

Революция принесла в страну кардинальные преобразования и осуждение всего буржуазного. В опале оказались и рождественские ели, в 1920-х годах празднование прекратилось. "Реабилитирован" Новый год был 90 лет назад — 28 декабря 1935 года в газете "Правда" вышел материал Павла Постышева с призывом отказаться от предрассудков и относиться к Новому году как к обычному детскому празднику. "А незадолго до этого Иосиф Сталин выступил с речью, в которой прозвучали слова о том, что стало жить лучше, стало жить веселее", — рассказывает Ирина Назарова.

Так Новый год вернулся в страну, праздники для детей начали устраивать во всех городах, появилась традиция Кремлевской елки для детей-отличников. Фундаментальный подход ко всему сказался и на празднике — в Советском Союзе издали специальные пособия, в которых прописывались возможные сценарии, игры и загадки для детей. Фабрики страны приступили к выпуску елочных игрушек.

© Ирина Амбарцумян/ ТАСС

"Были и забавные случаи. Есть версия, что в 1936–1937 годах выпустили серию огромных шаров, на которых были изображены портреты членов Политбюро. Потом кто-то взглянул и сказал — ну они же подвешены. Весь тираж срочно разбили, кроме тех, что уже были куплены в Детском мире в Москве, то есть в других городах вообще этих игрушек не видели", — отмечает сотрудник музея.

Конфуз исправили быстро — на игрушках начали изображать символы советской власти: красные звезды, серп и молот. По елочным украшениям можно отследить, какие времена переживала страна, какие фильмы были популярны, что увлекало советских людей. Дефицит послевоенных лет тоже нашел свое отражение — если продуктов на столе было не очень много, то на елках их точно можно было увидеть.

"У нас есть в витрине коробочка, в которой все "съедобное": мандарины, лимоны, грибочки, горошек, виноград, орешки, огурцы, помидоры, баклажаны — все это сверкало на елке. По воспоминанию одного из советских писателей, в детстве он подошел к елке и попытался надкусить зеленый огурчик, но мама вовремя вытащила из рук, объяснила, что это всего лишь игрушечка", — рассказывает Ирина Назарова.

Игрушка по цене коровы

В 1970-е годы игрушки начали штамповать, ручная роспись стала редкостью, но были и преимущества: украшения стали дешевле и доступнее. Один из примеров виртуозной штамповки в музее — голова Буратино с вытянутым колпачком и носиком. "Потрясающе выполненная игрушка. С точки зрения художественного изготовления это просто раритет, но тем не менее это тоже массовое производство", — отмечает сотрудник музея.

© Ирина Амбарцумян/ ТАСС

Популярным в Советском Союзе был и новогодний картонаж — разноцветные картонные фигурки на подвесе. Идея таких игрушек появилась тоже в Германии — из соображений экономии. Стоимость одного стеклянного шара тогда могла равняться цене коровы, даже дворянские семьи могли позволить себе только две-три новые игрушки в год. Картонный вариант решал эту проблему для среднего класса. У советских граждан такие украшения тоже были востребованы из-за цены, а также использовались в детских садах — картонными игрушками невозможно порезаться.

"По игрушкам можно увидеть даже то, в какое время они выпускались. У нас на витрине есть крошечная пластмассовая елочка с фигурками Снегурочки и Деда Мороза. Это явно сообщает нам о том, что они были выпущены во времена строительства хрущевок. Если раньше ставили большую елку, то в 60-х годах вдруг все сжалось. Тогда при выпуске игрушек мастера задумались о том, что надо делать и миниатюры, чтобы разместить их даже в маленьких квартирах", — сообщает Ирина Назарова.

© Ирина Амбарцумян/ ТАСС

Знакомые многим Деды Морозы из прессованной ваты выпускались на единственном в стране заводе в городе Клин. Те, у кого сохранились такие фигурки, могут подумать, что скромный ситцевый поясок и верх шапочки — это последствия домашней реставрации. На самом деле такой наряд можно считать аутентичным. Ради экономии фабрика принимала обрезки ткани у заводов из Иванова, используя их в украшении фигурок.

В 1950–1960-х годах в стране начали выпускать елочные игрушки на прищепке — их было удобно размещать на верхних ветках.

© Ирина Амбарцумян/ ТАСС

Через время обнаружилась проблема — стеклянные основания, к которым крепилась прищепка, начинали разрушаться от клея. Игрушки снова стали в большинстве своем подвесными, но во многих семьях сохранились и варианты с прищепочкой.

Очередь к вагону и стрельба по шарикам

Отдельную экспозицию в 2025 году сотрудники музея создали из игрушек, которые хранятся в их семейных коллекциях. В витринах представили украшения разных лет — самодельные, фабричные, целые и чуть поврежденные. Каждое из них хранит семейную историю. Первым предметом выставки стала фигурка Деда Мороза 1957 года из семьи Елены Сиушкиной. Когда-то маленькая Лена с братом уронили дедушку и он остался без ноги. Выход нашелся — ногу заменили орешком, так он и живет несколько десятилетий.

© Ирина Амбарцумян/ ТАСС

Изящные фигурки, которые парят на качели, принесла на выставку заведующая отделом археологии Светлана Кравцова. "Игрушки из семьи моих бабушек, их было три сестры. Изготовлены они вручную — там есть металлический каркас, сверху бумага и вата. Они для нас очень дороги, их впервые повесили на елочку в 1935 году. Здесь еще одно мое сокровище — открытка. Ее мне написал папа к Новому году, мне был месяц. Я была в Ставрополе, а он в этот момент был отправлен служить в Германию", — рассказывает она.

Еще одна игрушка — большой увесистый стеклянный желудь из семьи заведующего отделом по связям с общественностью и развитию Евгения Тимохина. Много лет назад маленький Женя развлекался тем, что расстреливал из игрушечного пистолета стеклянные игрушки на елке. Под этим натиском невредимым остался крепкий желудь, который стал семейной реликвией.

© Ирина Амбарцумян/ ТАСС

Главный хранитель фондов музея Нина Гальфингер рассказала об атмосфере, которая царила в Ставрополе перед Новым годом. В конце ноября говорили — пришел вагон! И выстраивалась очередь, почти как к Мавзолею Ленина. Она представила на выставке свои новогодние игрушки. "На выставке есть шары из толстого стекла, их было четыре: зеленый, красный, желтый и голубой. Какая же была трагедия, когда к нам пришли в гости соседи и их девочка разбила голубенький шарик. И до сих пор я это помню", — смеясь рассказывает сотрудник музея.

За каждой представленной музеем игрушкой есть своя история — и все они о вере в новогоднее чудо и об ожидании праздника. Ведь помечтать хочется не только детям, но и взрослым!​​​

