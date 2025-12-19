"Россети Тюмень" обеспечат надежное электроснабжение жителей Пыть-Яха

Администрация муниципалитета в Югре передала часть электросетевой инфраструктуры в эксплуатацию системообразующей территориальной сетевой организации

© Анна Жагорина/ Департамент связей с общественностью и СМИ "Россети Тюмень"

ТАСС, 19 декабря. Администрация города Пыть-Яха в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре передала часть электросетевой инфраструктуры в эксплуатацию системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО). Энергетики "Россети Тюмень" будут выполнять оперативно-технологическое управление и обслуживание энергообъектов, участвующих в электроснабжении многоквартирных жилых домов, коммерческой недвижимости и системы уличного освещения населенного пункта. Об этом сообщают в департаменте связей с общественностью и СМИ компании.

Передача электросетевого имущества состоялась в рамках исполнения муниципалитетом федерального закона о системообразующих территориальных сетевых организациях. В состав оборудования вошли четыре трансформаторных подстанции суммарной мощностью 1 710 кВА и шесть кабельных линий электропередачи 0,4-6 кВ протяженностью свыше 500 м.

Отмечается, что специалисты уже приступили к приведению электросетевого хозяйства к нормативному состоянию. Первым этапом стал полный аудит энергообъектов, в том числе с использованием средств тепловизионной диагностики. Для повышения надежности электроснабжения в период пиковых нагрузок энергокомпания оперативно заменила элементы коммутации. В производственную программу следующего года будут включены мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту трансформаторных подстанций.

"Консолидация ответственности на базе системообразующей энергокомпании направлена на устранение лоскутности электросетевого комплекса и повышение надежности электроснабжения социально значимых объектов, жителей и предприятий региона. Напомним, что решение еще по 140 муниципальным энергообъектам Пыть-Яха, подлежащим передаче СТСО на основании федерального закона, рассматривается в судебном порядке", - сказано в сообщении.

О компании

"Россети Тюмень" – дочернее общество ПАО "Россети", обеспечивающее электроснабжение потребителей в Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Тюменской области. В зоне ответственности энергокомпании (1,46 млн кв. км) проживает более 3,9 млн человек. В управлении - более 53,6 тыс. км линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью 30,83 тыс. МВА. В 2024 году отпуск электроэнергии из сети составил 51,1 млрд кВт*ч. В состав компании входят 8 филиалов, центральный офис расположен в Сургуте.