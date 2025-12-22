Председатель парламента Ямала Сергей Ямкин подвел итоги года

В наступающем году основное внимание депутаты уделят соцподдержке семей, детей, ветеранов СВО, КМНС, мероприятиям Года здоровья и Года народного единства

Председатель законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Ямкин © Александр Тесленко/ Пресс-служба законодательного собрания ЯНАО

ТАСС, 22 декабря. Председатель законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Ямкин подвел сегодня итоги года на пресс-конференции в Салехарде, сообщают в пресс-службе парламента Ямала.

Спикер заксобрания отметил, что новый созыв регионального парламента обновился наполовину, пришедшие депутаты – это опытные управленцы с серьезным практическим опытом в муниципалитетах, реальном секторе экономики и социальной сфере.

"Основная задача нового состава – выполнение задач, которые ставят президент России и губернатор региона. Курс, которым мы шли все эти годы, будет продолжен. Фундамент, заложенный предыдущими созывами, позволит новому созыву работать уверенно и с прочной основой, сохраняя преемственность, – подчеркнул Ямкин.

По словам председателя парламента, несмотря на небольшой срок работы, депутаты провели значительную законодательную работу. "Среди ключевых решений – принятие трехлетнего бюджета округа на 2026–2028 годы, который закрепляет социальные обязательства и стратегические проекты развития. Еще один важный закон утвердил единые для всего Ямала дни запрета розничной продажи алкоголя, что направлено на формирование здоровой и безопасной праздничной среды. Также был принят закон, расширяющий возможности получения социального контракта для участников специальной военной операции", - отмечается в пресс-релизе.

Особое внимание уделяется развитию кадрового потенциала и обратной связи с территориями, добавили в пресс-службе. Осенью 2025 года парламент внедрил практику стажировок для муниципальных депутатов, помогая им переходить от решения локальных вопросов к продвижению системных законодательных инициатив. Пример такой работы, отметил Ямкин - недавний закон, инициированный Думой города Ноябрьска, который скорректировал методику расчета доходов для получения жилья семьями, ухаживающими за детьми-инвалидами.

Обновлен и формат "Дней муниципалитета" с обязательными выездами на места, что позволяет депутатам видеть ситуацию глазами жителей и на месте оценивать работу инфраструктуры. "Это качественный подход к решению проблем на местах. Пилотный проект показал, что мы выбрали правильное направление", – отметил Ямкин.

В сообщении также отмечается, что парламент уделяет большое внимание работе с молодежью и просветительским проектам. К работе приступил обновленный состав Молодежного парламента, которому предстоит разработать новую Стратегию развития молодежного парламентаризма до 2030 года, сфокусированную на поддержке предпринимательства, карьеры, социальных гарантий и гражданской активности.

В пресс-службе добавили, что в 2026 году фокус внимания парламента будет сосредоточен на трех ключевых направлениях: системная социальная поддержка семей, детей, ветеранов СВО и коренных малочисленных народов Севера; всесторонняя реализация Года здоровья; укрепление гражданского единства и межнационального согласия в рамках Года народного единства.

"Отдельным проектом, который стартует уже в январе 2026 года, станет окружной конкурс авторских видеопроектов "Роль парламента в жизни общества" для старшеклассников. Он приурочен к 120-летию российского парламентаризма и направлен на вовлечение молодого поколения в понимание государственных процессов через современные и понятные им форматы. Участникам предлагается исследовать и творчески осмыслить, как работа законодательной власти и принимаемые законы влияют на повседневную жизнь их семей, сверстников, на развитие школ, дворов и всего округа. Конкурс стартует 12 января, за первое место автор получит 40 тыс. рублей, за второе и третье – также значительные денежные премии. Лучшие работы будут представлены депутатам, а их авторы получат возможность для прямого диалога. Этот конкурс – логичное продолжение системной работы по правовому просвещению, такой как создание раздела "Законы – детям" на сайте Заксобрания", - сказано в сообщении.

Глава парламента в завершение встречи с журналистами выразил желание, чтобы молодые ямальцы видели в законах реальные инструменты, которые формируют их настоящее и будущее.