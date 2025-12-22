Спикеры "Россети Тюмень" и Яндекс Go выступили на конференции в ТИУ

Мероприятие в Тюменском индустриальном университете объединило свыше 300 молодых ученых, специалистов, аспирантов, студентов и школьников из России

Редакция сайта ТАСС

© Департамент связей с общественностью и СМИ "Россети Тюмень"

ТАСС, 22 декабря. Спикеры "Россети Тюмень" и Яндекс Go выступили на Национальной научно-практической конференции "Энергосбережение и инновационные технологии в топливно-энергетическом комплексе", которая прошла в Тюменском индустриальном университете (ТИУ).

Как сообщает департамент связей с общественностью и СМИ энергокомпании, мероприятие объединило свыше 300 молодых ученых и специалистов, аспирантов, студентов и школьников из разных городов страны. Организаторами стали системообразующая сетевая компания Тюменской области - "Россети Тюмень" и ТИУ.

"Из 150 работ жюри признало лучшими 10 докладов. Вторые и третьи призовые места присуждены 18 научным работам в различных номинациях. Девять победителей и призёров секции "Электроэнергетика и электротехника" также получили ценные призы от "Россети Тюмень", - сказано в пресс-релизе.

В компании отметили, что перед участниками конференции выступили профессионалы из технологических компаний. Представитель Яндекс Go Александр Цветков поделился знаниями об искусственном интеллекте и работе с нейросетями. HR-эксперт "Россети Тюмень" Мария Сидоренко рассказала о принципах осознанного построения карьеры и корпоративной системе поддержки и развития талантов.

В департаменте добавили, что энергокомпания активно содействует вовлечению учащейся молодежи в науку и созданию условий для реализации творческого и научного потенциала перспективных кадров. В рамках сотрудничества с образовательными учреждениями организована работа профильных классов и энергокружков. Для начинающих энергетиков действуют программы стажировки и стипендиальной поддержки.

"Россети Тюмень" – дочернее общество ПАО "Россети", обеспечивающее электроснабжение потребителей в Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Тюменской области. В зоне ответственности энергокомпании (1,46 млн квадратных километров) проживает более 3,9 млн человек. В управлении: более 53,6 тыс. км линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью 30,83 тыс. МВА. В 2024 году отпуск электроэнергии из сети составил 51,1 млрд кВт*ч. В состав компании входят восемь филиалов, центральный офис расположен в Сургуте.