Правительство Югры наградило 37 энергетиков "Россети Тюмень"

Специалисты получили благодарственные письма за профессионализм и добросовестный труд, а также мужество, отвагу и самоотверженность в условиях специальной военной операции

Заместитель губернатора Югры Владимир Кильтау и электромонтер ноябрьского филиала "Россети Тюмень" Евгений Есев © Пресс-служба губернатора Югры

ТАСС, 23 декабря. В День энергетика 37 работников компании "Россети Тюмень" – участников специальной военной операции (СВО) – получили региональные награды в филиале Национального центра "Россия" в Ханты-Мансийске. Благодарственные письма от заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и департамента ЖКК и энергетики округа специалисты системообразующей сетевой компании (СТСО) получили за высокий профессионализм, добросовестный труд, а также мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга в условиях СВО, сообщают в департаменте связей с общественностью и СМИ компании.

"Очное участие в торжественной церемонии награждения принял ветеран СВО, электромонтер ноябрьского филиала "Россети Тюмень" Евгений Есев, получивший благодарственное письмо заместителя губернатора Югры Владимира Кильтау. За время службы по контракту он был отмечен медалями "За воинскую доблесть" и "Участник специальной военной операции", знаком "Отдельный добровольческий отряд "БАРС-14". Еще 36 энергетиков, которые в настоящий момент находятся в зоне боевых действий, заочно награждены благодарственными письмами Департамента ЖКК и энергетики Югры", - сказано в пресс-релизе компании.

"Россети Тюмень" уделяют особое внимание поддержке участников СВО и их семей, а также трудовой адаптации ветеранов специальной военной операции, добавили в компании. В рамках взаимодействия с государственными фондами и некоммерческими организациями волонтеры энергокомпании регулярно собирают для бойцов необходимые вещи, снаряжение и предметы первой необходимости. Ветераны СВО также могут пройти бесплатную переподготовку и повышение квалификации на базе Корпоративного учебного центра "Россети Тюмень" для трудоустройства в системообразующей сетевой компании Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

О компании

"Россети Тюмень" – дочернее общество ПАО "Россети", обеспечивающее электроснабжение потребителей в Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Тюменской области. В зоне ответственности энергокомпании (1,46 млн квадратных километров) проживает более 3,9 млн человек. В управлении: более 53,6 тыс. км линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью 30,83 тыс. МВА. В 2024 году отпуск электроэнергии из сети составил 51,1 млрд кВт*ч. В состав компании входят 8 филиалов, центральный офис расположен в Сургуте.