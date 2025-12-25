"Россети Тюмень" ввели в работу подстанцию для электроснабжения нефтепромысла Югры

Высоковольтный центр питания обеспечит выдачу 27 МВт мощности инфраструктуре нефтяного месторождения

© Анна Галимова/ Департамент связей с общественностью и СМИ "Россети Тюмень"

ТАСС, 25 декабря. "Россети Тюмень" ввели в эксплуатацию новую высокоавтоматизированную подстанцию в Ханты-Мансийского автономного округа -Югре. Высоковольтный центр питания обеспечит выдачу 27 МВт мощности инфраструктуре нефтяного месторождения имени О. А. Московцева, разработку которого ведет "РН-Юганскнефтегаз".

Пуск энергообъекта, который получил имя первого руководителя Тюменской энергосистемы, заслуженного энергетика РСФСР Владимира Соколова, приурочен к профессиональному празднику - Дню энергетика, сообщают в департаменте связей с общественностью и СМИ компании.

"Подстанция 110 кВ "Соколова" мощностью 80 МВА оснащена двумя силовыми трансформаторами, элегазовыми и вакуумными выключателями. Все основное и вторичное оборудование включено в автоматизированную систему управления, в том числе реализована функция дистанционного администрирования коммутационных аппаратов и терминалов релейной защиты и автоматики", - сказано в пресс-релизе.

Благодаря цифровым решениям технологическая информация по высокоскоростным каналам связи передается в диспетчерский пункт нефтеюганского филиала "Россети Тюмень" и филиал АО "СО ЕЭС" "Региональное диспетчерское управление энергосистемы Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов" в Сургуте. Интеграцию подстанции в энергосистему Югры обеспечила двухцепная линия электропередачи (ЛЭП) 110 кВ "Чупальская – Кузоваткинская" протяженностью 2,8 км, добавили в департаменте компании.

Там также сообщили, что в ходе строительства ЛЭП энергетики установили 14 опор высотой до 34 м в и массой до 12 тонн, смонтировали почти две тонны сталеалюминевого провода. Чтобы обеспечить дополнительную устойчивость конструкций в условиях сильной заболоченности и высоких ветровых нагрузок, сваи фундаментов вбили в грунт на глубину до 21 м. Все использованное на энергообъекте оборудование – российского производства и предназначено для работы в суровых климатических условиях северного региона.

О компании

"Россети Тюмень" системно реализует инвестиционные проекты, направленные на развитие нефтегазовой отрасли. За последние пять лет компания ввела в работу в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре ряд высоковольтных подстанций суммарной мощностью 440 МВА общей стоимостью более 11 млрд рублей.