В новогодние праздники "Россети Тюмень" усилят контроль за электросетевым комплексом

К ликвидации возможных технологических нарушений в Тюменской области, Югре и на Ямале подготовлены 200 бригад - 915 специалистов и более 400 единиц спецтехники

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Лях/ Департамент связей с общественностью и СМИ "Россети Тюмень"

ТАСС, 29 декабря. "Россети Тюмень" обеспечат усиленный контроль за объектами электросетевого комплекса в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе-Югре и Ямало-Ненецком автономном округе в дни новогодних каникул. Как сообщает департамент связей с общественностью и СМИ "Россети Тюмень", для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей энергетики выполнили комплекс технических и организационных мероприятий.

В период с 30 декабря по 11 января на всей территории обслуживания энергокомпании организовано круглосуточное дежурство оперативного персонала и ответственных руководителей. В праздничные дни будет введен режим технологической тишины: прекращено проведение плановых работ и переключений на энергообъектах. Кроме того, предприняты дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности энергетической инфраструктуры. На особом контроле энергетиков находятся социально значимые объекты.

"К ликвидации возможных технологических нарушений в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО подготовлены 200 бригад - 915 специалистов и более 400 единиц спецтехники. При необходимости энергетики задействуют 85 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью более 15,5 МВт. Для оперативного реагирования при возникновении угроз чрезвычайных ситуаций и противоправных действий осуществляется взаимодействие с органами региональной власти и местного самоуправления, МЧС и МВД России", - сказано в пресс-релизе.

"Россети Тюмень" – дочернее общество ПАО "Россети", обеспечивающее электроснабжение потребителей в Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Тюменской области. В зоне ответственности энергокомпании (1,46 млн квадратных километров) проживает более 3,9 млн человек. В управлении: более 53,6 тыс. км линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью 30,83 тыс. МВА. В 2024 году отпуск электроэнергии из сети составил 51,1 млрд кВт*ч. В состав компании входят восемь филиалов, центральный офис расположен в Сургуте.