Статья

"Жизнь с ее страшной действительностью дала мне крылья". О подполье в Крымском драмтеатре

"Сокол" — одна из самых известных групп подпольщиков, действовавших в Крыму во время гитлеровской оккупации 1941–1944 годов. Ее возглавил главный художник драмтеатра, а членами были актеры, костюмеры, рабочие сцены. Они распространяли листовки, получали информацию от немецких офицеров, рядом с декорациями рисовали планы вражеских объектов, а из марли для костюмов делали бинты для партизан. Вместе с другими подпольщиками они помогли освободить Крым и спасли театр, куда можно попасть и сегодня

Редакция сайта ТАСС

Здание Симферопольского дворянского театра (позднее - Крымский государственный драматический театр им. М. Горького), начало XX века © Госкаталог/ СПБ ГБУК "Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства"

"Такие фразы мы произносили на сцене"

Крымский государственный драматический театр им. М. Горького встретил Великую Отечественную войну раньше всей страны — труппа была на гастролях в Севастополе, который люфтваффе начало бомбить около 3 часов утра 22 июня 1941 года. Артист Николай Попов вспоминал: "Была объявлена воздушная тревога. Такой ожесточенной канонады мы еще не слышали. И вдруг голос диктора по радио — "Базе Севастополя большой сбор", и заканчивается приказ словами "сохраняйте революционную бдительность". От этой фразы защемило сердце. Такие фразы мы произносили на сцене в историко-революционных пьесах в самые трагические моменты…"

Анатолий Добкевич, В. Крышня и Зоя Яковлева в спектакле, 1940-1941 год © Личный архив Владимира Бобкова

Летний Симферополь, куда артисты вернулись, прервав гастроли, стал преображаться: на домах появлялись маскировочные сетки, на окнах — кресты бумажных полос, по вечерам соблюдалась светомаскировка. Театр все чаще называют "оборонным" и "прифронтовым", по фойе во время спектаклей ходят дежурные с противогазами, среди зрителей все больше красноармейцев с винтовками, военврачей и медсестер, иногда представления прерывают и все спускаются в бомбоубежища.

Уже 19 июля прошла премьера спектакля "Профессор Мамлок" по пьесе Фридриха Вольфа, где впервые были показаны преступления нацистов. Главную роль сыграл один из ведущих артистов театра Яков Смоленский. Он не успел эвакуироваться и в декабре погиб, повторив судьбу своего сценического героя: его расстреляли фашисты, как еврея, вместе с тысячами других жителей Крыма.

Яков Смоленский © Из архивов Крымского академического русского драматического театра имени М. Горького

Главный художник театра Николай Барышев в "прифронтовой" период писал эвакуированной супруге: "Ты знаешь, мне кажется, что я птица, и жизнь с ее страшной действительностью дала мне крылья. Я стал во много раз сильнее. Сплю совсем мало. Ночью дежурю на крыше театра, чтобы не пропустить зажигалок. Но я бодр и силен. Верь мне".

Становление "Сокола"

Именно под псевдонимом Барышева — "Сокол" — театральное подполье и вошло в историю. Симферополь был оккупирован гитлеровцами 1 ноября. Несмотря на то что театр подлежал эвакуации, вывезти ни труппу, ни ценный реквизит не удалось. Сначала коллектив распустили, но вскоре возобновились разовые выступления, а с февраля — регулярные репетиции.

Николай Барышев © Из архивов Крымского академического русского драматического театра имени М. Горького

С одной стороны, это давало сотрудникам средства к существованию, с другой — сцена для симферопольских артистов была смыслом жизни. Тем страшнее, например, была утрата Елены Одоевской — теперь уже вдовы Якова Смоленского. Ее поддержала семья ставшего главным режиссером Бориса Харламова. Вместе с директором Станиславом Томским он даже пытался спасти актера, и оба за это чуть не поплатились.

Анатолий Добкевич © Личный архив Владимира Бобкова

Тогда же театр понес еще одну невосполнимую потерю: был арестован и вскоре расстрелян по доносу один из лучших артистов Крыма Анатолий Добкевич — в "СД" предоставили газеты, где он выступал против фашизма. Его жена, актриса театра Александра Перегонец, долго не знала о судьбе мужа, но с нескончаемым упорством разыскивала его и пыталась вызволить. А потом так же самоотверженно и решительно стала работать в подполье вместе с другими коллегами.

Газеты из леса

Долгое время считалось, что театральное подполье действовало с 1943 года до весны 1944 года. Собирая свидетельства, подбивая разрозненные данные и анализируя постепенно рассекречиваемые документы, современные исследователи доказали, что работа началась намного раньше. Уже в первые дни оккупации художник Николай Барышев рассказывал свояченице, что собирается уйти в лес к партизанам. Но понял, что необходимых навыков у него нет, и решил остаться на месте.

В 1942 году, чтобы поддержать Одоевскую, которая тяжело переживала гибель мужа, он приносил "газету, которая печаталась в лесу, размером она была с ¼ газетного листа", как об этом вспоминала актриса после войны. Одна из участниц городского подполья утверждала, что в 1942 году газету получала в театре, от машиниста сцены Павла Чечеткина.

Павел Чечеткин © Личный архив Владимира Бобкова

Распространение советской литературы, антифашистских материалов было одной из важнейших задач всего крымского подполья. И в то же время — едва ли не самой сложной и опасной. Однако работникам театра эта задача давалась легче, чем другим: актеры, имевшие возможность ходить по ночам, успешно расклеивали листовки на фонарных столбах и стенах, подкладывали агитматериалы в почтовые ящики.

Особым шиком считалось повесить свой лист так, чтобы он со стороны казался продолжением немецкого приказа — сообщение прочитает множество людей, а оккупанты и полицаи заметят не сразу. Барышев с помощниками, по воспоминаниям коллег, как-то ухитрились расклеить листовки на немецком языке в уборных театра, когда там проходил закрытый показ для гитлеровских солдат.

При этом артисты общались с людьми, в том числе высокопоставленными. Исследователь Симона Ландау в 1950-х годах приводила такой пример: "К привлекательному, жизнерадостному Добросмыслову набивались в знакомые даже немецкие и румынские офицеры. Шатались с ним гурьбой по ночным кабакам и улицам города, распевая песни. С этих прогулок он всегда приходил с "уловом", обнаруживая незаурядный дар разведчика. При этом был верным помощником и в других делах подполья. И все — с поражающим бесстрашием и хладнокровием".

Они сражались в тылу врага

Сколько именно человек, кроме Барышева, были вовлечены в работу группы "Сокол", до сих пор неизвестно. Арестованы и расстреляны были восемь: Барышев, Чечеткин, Перегонец, супруги-актеры Дмитрий Добросмыслов и Зоя Яковлева, расклейщик афиш и ученик художника Олег Савватеев, уборщица Прасковья Ефимова, костюмер Илья Озеров. Официально известно об одной выжившей.

Прощание с членами группы "Сокол", 23 апреля 1944 год © Сергей Павлив/ ТАСС

Но позднее на допросах пленные офицеры гитлеровской контрразведки утверждали, что знали про 15-16 человек. После войны участники крымского подполья говорили, что поддерживали связь или передавали листовки через сотрудников театра, не указанных официально членами "Сокола": актрису Одоевскую, главного режиссера Харламова и его жену артистку Корнелию Рутковскую, учеников молодежной студии, созданной при театре…

Сейчас исследователи считают, что в группу могли входить и десятки артистов, работников театра и связанных с ним людей, которые были разбиты по два-три человека или вовсе общались только с руководителем, а значит, не знали о соратниках.

Карты для Красной армии

Известно, что Барышев выкрал прямо из комендатуры карту Симферополя при помощи Олега Савватеева, которому тогда не было и 17 лет. Ландау со слов замруководителя крымского подполья Евгении Лазаревой записала: "Олег тянул на веревочке бумажный змей, который у него тотчас же "запутался" в проводах. "Отругав" озорника, Барышев полез на столб, снял змея, отключив при этом провода. В ортскомендатуре тут же погас свет, потом Барышев появился там под видом монтера, якобы исправить повреждение. Взял в темноте со стола карту города и спрятал ее под одеждой".

Фрагмент черновой схемы Симферополя с объектами оккупационной инфраструктуры © Сергей Павлив/ ТАСС

Кроме того, разные группы работавшего в городе подполья собирали данные, а Барышев обобщил их в детальный план тех объектов, которые могли использовать оккупанты, чтобы затруднить освобождение Симферополя. Ландау также упоминала о том, что в марте 1944 года Барышев таким образом составил и план минирования города, сохранив жизни людей и важные промышленные и культурные объекты, однако пока достоверно доказать этого не удается.

Бинты для партизан

Крымские партизанские отряды в эти годы находились в особо тяжелом положении. Локальная территория, невозможность маневров по густым лесам, постоянные рейды гитлеровцев и угроза оставшимся в городах и селах семьям создавали большие сложности. Частично проблему снабжения решали авиазаброски, но значительная нагрузка ложилась и на подполье. Одной из задач был сбор медикаментов. Некоторые группы находили в больницах и аптеках людей, которые крали, накапливали и передавали "в лес" бинты, обезболивающие, наркоз и другие препараты. Известно, что у "Сокола" этим занималась Александра Перегонец.

Александра Перегонец © Из архивов Крымского академического русского драматического театра имени М. Горького

Елизавета Кучеренко — единственная известная выжившая из группы "Сокол", после войны рассказывала: "Мы шили из марли балетные пачки и платья. Приходит как-то Барышев и спрашивает: "У вас много марли есть? Не могли бы вы собирать кусочки марли, хотя бы длинные полоски выкраивать и сдавать мне?"

По ее словам, если нужно было на пачку 25–30 м, то выписывали 45–50 м, а излишки передавали на бинты. Из реквизита театра также изымались шапки, брюки и ватники, которые передавались партизанам. По другим сведениям, вещи использовали при выходах партизан из леса и при организации побегов военнопленных.

Спасение театра

Оккупационные власти быстро осознали популярность театра у крымчан, а значит, и возможность использовать его для пропаганды. И все же несколько раз коллективу приходилось буквально спасать учреждение. Вскоре после захода в город немцы попытались устроить гараж в уникальном здании 1821 года, где театр располагается и сегодня. Потом открыли зубную клинику. Директору Томскому и другим сотрудникам удалось отстоять помещения.

Спектакль Крымского государственного драматического театра, 1943 год © Из архивов Крымского академического русского драматического театра имени М. Горького

За два дня до освобождения Симферополя 11 апреля 1944 года оккупанты попытались повредить здание театра. Кучеренко удалось заговорить присланного для его поджога молодого сотрудника немецкой пропаганды. Потом она убедила коллег спрятать в подвал оставшиеся декорации и костюмы. А когда загорелся книжный магазин по соседству, сотрудники театра смогли уберечь свое здание.

Гибель "Сокола"

А вот Барышеву и его группе уберечься не удалось. В марте 1944 года начались массовые аресты подпольщиков из разных соединений. И 13 марта во время спектакля немецкая полевая полиция пришла за Павлом Чечеткиным. Руководство подполья предложило Барышеву увести людей к партизанам. Однако "Сокол" отказался, так как понимал: у его коллег на руках были пожилые родственники или дети, а навыков, чтобы успешно пройти по патрулируемым территориям, — не было. И уже 19-го в руки полевой полиции попали последние члены группы — сам Барышев и его ученик Олег Савватеев.

Разрушенное здание тюрьмы НКВД, которое использовала как тюрьму немецкая полевая полиция © Личный архив Владимира Бобкова

Предполагаемая дата казни подпольщиков — 10 апреля. Ее называют со слов родственников, которые носили передачи в тюрьму, и свидетелей массовых расстрелов, совершенных накануне освобождения города. А вот причины провала долго оставались домыслами, в предатели записывали разных людей, например билетершу, действительно бывшую агентом "СД". Но документально ни одна версия, кто именно выдал артистов-подпольщиков, не подтверждается.

Современным исследователям удалось собрать воедино факты, указывающие на бывшего художника театра Николая Стрелкова, ушедшего к партизанам и арестованного во время одного из выходов в город. Его фамилия мелькает в воспоминаниях близких подпольщиков — записку с ней передала из тюрьмы Прасковья Ефимова, что-то похожее было написано карандашом на майке Барышева. Гипотеза не напрямую, но подтверждается документами. Он же, предположительно, выдал и других подпольщиков.

Тела членов театральной группы были извлечены 22 апреля из гигантской расстрельной ямы в урочище Дубки. Участники эксгумации указывали, что они были убиты выстрелами в затылок или висок, следов пыток не было. Однако тут же поползли слухи о том, что артистов замучили в застенках гестапо. Возможно, потому, что в городе их действительно любили.

Мемориальная доска, посвящённая группе "Сокол" © Сергей Павлив/ ТАСС

Актриса Ирэна Раценская вспоминала о подготовке к похоронам: "И вот привозят трупы наших товарищей. Героев… На одеялах их снимают с машины, потом укладывают в гробы из трофейного, прессованного картона. <…> Помню, когда снимали тело Александры Федоровны, мне показалось, что она поклонилась нам — так наклонилась ее мертвая фигура на одеяле".

Однако этот поклон артистки Перегонец не был последним. С 1973 года на сцене Крымского драмтеатра идет спектакль "Они были актерами", в котором уже полвека ее сценическое воплощение рассказывает историю группы "Сокол" .

Карина Сапунова

Текст подготовлен по материалам, собранным кандидатом исторических наук Владимиром Бобковым и краеведом Натальей Довгель.