От Донбасса до Дальнего Востока: как россияне отмечают Крещение Господне

Один из главных христианских праздников — Крещение — проходит в ночь с 18 на 19 января. Именно в этот день, по Евангелию, Иисус Христос совершил обряд крещения в реке Иордан. Традиционно в этот день проходят праздничные богослужения, участие в которых принимают тысячи верующих по всей России. Еще одной важной традицией стали крещенские купания, для проведения которых по всей стране оборудуют специальные купели. ТАСС выяснил, как и где в этом году организованы купания в регионах страны

© Юрий Смитюк/ ТАСС

Древнее городище Херсонеса Таврического

Традиционно Крещение отпраздновали в Севастополе на городище Херсонеса Таврического — особенном месте для православных христиан. Считается, что именно здесь в X веке христианство принял князь Владимир, позднее крестивший Русь. Рядом с территорией городища в 2024 году открыт масштабный комплекс, где созданы первые Музей христианства и храм-парк под открытым небом. Кроме того, при создании комплекса на поверхность была выведена река Героон, протекавшая под землей.

В Крещенский сочельник и само Крещение праздничные богослужения прошли и в Свято-Владимирском соборе Севастополя, который более века назад был построен над руинами храма, где, как считается, крестили Владимира. После службы в понедельник верующие прошли крестным ходом от собора к берегу бухты около храма, а также на реку Героон, где состоялось великое освящение воды.

© Карина Сапунова/ ТАСС

Санкт-Петербург

В день Крещения Господня главную иордань (крещенская прорубь — прим. ТАСС) Санкт-Петербурга у стен Петропавловской крепости освятил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Погода в Петербурге в этот праздник выдалась относительно теплой — около –3 градусов. Эта благоприятная атмосфера способствовала тому, что к специально оборудованной купели на Неве пришли десятки верующих, желающих совершить традиционное омовение.

© Петр Ковалев/ ТАСС

Чтобы обряд был комфортным и безопасным, рядом с иорданью организовали отапливаемые палатки. После погружения петербуржцы делились друг с другом впечатлениями, фотографировались на фоне купели и Невы, а некоторые даже отметили, что "с удовольствием бы окунулись еще раз — так понравилось".

Главная иордань у Петропавловской крепости будет открыта для всех желающих до 22:00. Здесь же проходит концертная программа с выступлением творческих коллективов и исполнителей.

Крещенские купания в Донбассе и Новороссии

Богослужения и крещенские купания также организовали в Донбассе и Новороссии, однако в регионах были введены ограничения в целях безопасности. Так, в ряде городов ДНР, включая Донецк, Макеевку и Горловку, Иловайск и Шахтерск, местные власти решили не организовывать места для массовых купаний на фоне опасности ударов ВСУ. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в ряде муниципалитетов оборудуют места для купаний, напомнив о запрете на сбор более 50 человек.

© Сергей Гаврилюк/ ТАСС

В Донецке крещенские купания с предварительной спортивной тренировкой, а также чаепитием организовала Народная дружина ДНР. Накануне праздника митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир совершил всенощное бдение в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Жители Мариуполя также массово окунались в стихийные проруби в замерзшем Азовском море. Жители города уверенно выходили на лед, поскольку он достаточно окреп из-за морозов.

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

На территории ЛНР подготовили семь купелей: в Алчевске, Антраците, Брянке, Краснодоне, Луганске, Новопскове и Ровеньках — все они расположены в тыловых районах региона. Отдельное праздничное богослужение с купанием в освященной воде в ЛНР прошло для военнослужащих 7-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск. В полевом храме вечернюю службу провел иеромонах Авраамий, в ней приняли участие свыше 30 бойцов.

© Александр Река/ ТАСС

В Запорожской области в целях безопасности службы в храмах ближе 15 км от линии боевого соприкосновения и ритуалы омовения на берегу Каховского водохранилища состоялись без прихожан. В безопасных районах богослужения проходят с верующими. Так, в преддверии праздника их провели во всех 12 церквях Мелитополя.

© Игорь Романенков/ ТАСС

В храм во имя великомученика Святого Георгия Победоносца только утром пришли порядка 100 верующих, рассказал настоятель, священноинок Венедикт (Кочергин). Крещенские купания в Мелитополе прошли и на озере Горячка после освящения воды. Кроме того, окунуться верующие смогли на источниках в селе Терпение, в купели в центральном парке пгт Веселое. Прошли крещенские купания и в Азовском море — на пляжах Бердянска и Приморска.

В Херсонской области массовые крещенские купания были отменены полностью. Причиной стали участившиеся удары со стороны ВСУ, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Мороз купаниям не помеха

Народные приметы гласят, что морозы в крещенскую ночь предзнаменуют щедрый урожай и теплое лето. В этом году морозная погода, как всегда, не обошла стороной Дальний Восток, где температура в отдельных регионах достигла –30 градусов. Однако суровые холода не стали преградой для жителей Якутии, желающих совершить праздничный ритуал.

© ТАСС/ Ruptly

Крещенские купания в республике начались в Якутске традиционно в местности Зеленый луг на реке Лене. Купель открылась в 13:00 по местному времени (07:00 мск). Как сообщил начальник ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) Павел Гарин, в регионе в этом году организовали 19 купелей и 10 прорубей для забора воды в 20 районах и Якутске. Свыше 600 человек обеспечивали безопасность на крещенских купаниях, привлечено более 140 единиц техники.

© Официальный Telegram-канал МЧС Республики Саха

В Приморском крае, где температура упала до –15, основные купели традиционно оборудовали во Владивостоке на острове Русский, а также на набережной Спортивной гавани, возле Центра зимнего плавания. Уже в праздничную ночь с 18 на 19 января верующие совершили обряд омовения в купели на набережной, а днем основной поток устремился на остров Русский.

В этот день во Владивостоке также начался крестный ход у купели в бухте Новик. Затем состоялся обряд освящения иордани, после чего собравшиеся жители смогли окунуться.

© Юрий Смитюк/ ТАСС

Крещенские купания традиционно организовали и в Мурманской области, северном арктическом регионе России, где в этом году погодные условия были благоприятными. В крещенский сочельник вместо обычных для этого времени морозов погода выдалась комфортной, без сильного ветра. Для совершения обряда в субъекте оборудовали 15 точек массового купания, которые работали до 4 часов утра 19 января.

