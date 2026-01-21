Статья

Стыдное чувство: почему фермер в Башкирии отару в 1 300 голов потерял

В одном из районов Башкортостана, выйдя на лед, утонули в озере почти полторы тысячи овец. С середины декабря и все январские праздники, прервавшись лишь на пару дней, спасатели вытаскивали из воды туши животных. Но, кажется, никто из местных жителей не сочувствует хозяину стада. Почему так произошло и кто главный пострадавший в этой трагедии, разбирался корреспондент ТАСС

Редакция сайта ТАСС

© Ильфат Кинзябаев/ ТАСС

"Они вышли по ошибке"

В 150 км от Уфы, отделенные от города ухабистыми дорогами, начинаются озера, когда-то часть реки Белой: Дикое, Кадровое, Старица, Узеть. Здесь много лет назад Белая сделала крутой поворот и сменила русло, но оставила после себя живописные замкнутые водоемы.

Уфимцы часто строят у берегов озер дома и дачи, кто-то ведет здесь хозяйство и живет круглый год, другие приезжают на лето. Вместе со снегом в эти места приходит тишина — чтобы добраться до домов, нужны снегоходы, людей мало, до города далеко. Но в декабре 2025 года в хуторе Луч было непривычно шумно: сотни овец (как потом оказалось, тысячи) вышли на неокрепший лед Узети и провалились под воду.

"Мне позвонили знакомые, сказали, что овец загнали на озеро и лед не выдержал. Я удивился: уже декабрь, лед толстый — 15 см, сам рыбачил здесь, как он мог не выдержать? Потом понял, что вес был огромный", — рассказывает местный житель, пчеловод Наиль Ахметшин.

Отара переходила с одного берега озера на другой по узкому перешейку. На другом конце — карда (загон для скота в поле), где держит овец местный фермер Тагар Усубян. По его словам, инцидент произошел, когда животных перегоняли на ферму. Владелец стада во всем винит погоду: из-за ветра и плохой видимости пастухи не смогли удержать стадо, и оно вышло на лед, покрытый снегом.

Наиль Ахметшин © Ильфат Кинзябаев/ ТАСС

"Пастухи по ошибке погнали их на озеро, и случилась трагедия", — рассказал Усубян. Озеро узкое, говорит он, животные выходили на берег медленно, многие из них столпились на льду, и тот не выдержал. Сначала в МЧС по республике говорили — провалились под лед более 200 баранов. Водолазы начали работы после 16 декабря и спустя месяц достали на берег более 1 300 погибших животных.

Фермер подсчитывает убытки и говорит, что один "утилизационный день" обходится ему в 100 тыс. рублей: помимо того, что погибших баранов нужно достать, дальше туши нужно вывезти в Елабугу в Татарстане (это более 300 км автодорог) и сжечь. Фермер отмечает — он "кормилец страны", и такие затраты для него непосильны. Тем не менее у него осталось еще около 4 тыс. овец, окот у которых ожидается весной: Усурян намерен восстановить поголовье. Кроме овец, у фермера с 20-летним стажем есть коровы и лошади.

Проблемы — старые, дела — новые

Тем не менее вместо сопереживания Тагару Усубяну — пока только претензии и от соседей, и от правоохранителей. Как выяснил ТАСС, после произошедшего в отношении фермера возбудили административные дела по ст. 8.42 КоАП РФ (нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны водного объекта) и ст. 8.8 КоАП РФ (использование земельных участков не по целевому назначению). Причем в сентябре владельца овец уже привлекали к ответственности за аналогичные нарушения.

По словам Наиля Ахметшина, мертвых овец то и дело находят в озере и летом. "И ко мне на участок они забредают, за ними не следят особо, я звоню потом Тагару, чтобы забрали их", — говорит он, уточняя, что это касается и других близлежащих водоемов.

Еще один сосед Тагара, фермер Александр Князев, рассказал ТАСС, что лошади Усубяна бесконтрольно ходят по чужой земле, съедают чужой заготовленный для животных корм.

"В прошлом году они съели 100 тюков сена, которые я скосил и оставил на своем поле. Приезжаю за ними — нет ничего: лошади все съели. И после этого ничего не изменилось — их не пасут, они так же ходят по моим полям и съедают сено, топчут все, ничего не помогает", — жалуется он.

© Ильфат Кинзябаев/ ТАСС

Князев обращался в местную прокуратуру, но Усубян ни разу не приехал на консультации. Когда Александр узнал, что соседу за эти нарушения грозит наказание в виде штрафа 5 тыс. рублей, и сам махнул рукой.

"Я приехал один раз по вызову в прокуратуру — Усубяна не было. Приехал второй раз. Спросил, что ему за это будет — сказали вот такой штраф, а времени бы заняло — месяцы. А у меня хозяйство, нет возможности постоянно ездить в город на разборки, я и плюнул на это", — вспоминает он.

Еще один житель, возмущенный поведением соседа, — Антон Тараховский. "У него много животных — овцы, крупный рогатый скот, он взял небольшой кусок земли в аренду, а осуществляет выпас на всех землях подряд, стадо не огорожено, везде валяются шкуры, грязь, мусор. Много раз писали жалобы на него, он привлекался к административной ответственности", — рассказывает он.

В министерстве природопользования и экологии Башкирии ТАСС подтвердили, что нарушения, допущенные Усубяном, были подтверждены и ранее.

"В 2025 году по обращениям граждан минэкологии неоднократно фиксировало факты несанкционированного выпаса и организацию летнего лагеря для скота в прибрежной защитной полосе озера Узеть. В августе руководитель фермерского хозяйства привлекался к административной ответственности в виде штрафа", — сообщили в министерстве.

В минэкологии отметили, что подобная ситуация возникла из-за "игнорирования требований природоохранного законодательства и правил безопасности". Сегодня прокуратура вновь требует от Усубяна устранить нарушения водоохранного законодательства.

Сегодня основные работы по очистке озера завершены. Взятые на проверку из Узети пробы воды оказались "чистыми", тем временем озеро покрылось толстым слоем льда. Тем не менее местные жители взволнованы — озеро небольшое, будет ли оно в порядке и летом, когда люди приедут к воде купаться и поливать этой водой огород?

Ильфат Кинзябаев