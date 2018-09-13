Участники международного культурного форума в Ульяновске обсудят советский модернизм

УЛЬЯНОВСК, 14 сентября. /ТАСС/. Конференция советского модернизма откроет VIII Международный культурный форум "Форум креативных индустрий" в Ульяновске. Об этом сообщил журналистам архитектор, организатор конференции Михаил Капитонов.

"По статистике, 70-80% наших городов - то, что было застроено в Советском Союзе. Сейчас огромное количество острых актуальных вопросов, что с этим делать, как эксплуатировать. У нас запланированы ворк-шопы - это такие практики, чтобы собрать лучшие идеи и на основе этого разработать некую стратегию", - сказал он.

Капитонов добавил, что организаторы выбрали научно-популярный подход к конференции, чтобы она была интересна не только узким специалистам, которые пишут диссертацию, но и всем жителям города. "Внутри конференции будет несколько направлений - это лекционная программа, в которой выступят эксперты не только из России, но и со всего мира. Есть эксперты из Чили, Германии <…> Мы готовим несколько выставок в рамках конференции - это экспозиционная программа, фотовыставки, выставки архитектуры разных городов", - уточнил он.

Деловая программа форума в этом году начнется 14 сентября и продлится до 23 сентября. В программе запланированы сессии по архитектуре, модной индустрии, образовательным технологиям в сфере креативных индустрий, дизайна, кино, хореографии и другим направлениям. В форум включены два мероприятия: VIII Международная ассамблея художников "Пластовская осень" и XVIII Форум молодых писателей России. В этом году деловая программа форума будет носить практический характер: запланированы мастер- классы, кейс-конференции, лекции.

Ранее руководитель фонда "Ульяновск - культурная столица" Татьяна Ившина сообщала журналистам, что в форуме примут участие около 80 экспертов. По ее словам, представители 28 стран приедут в регион в качестве участников и спикеров. Кроме того, на форум заявлены более 50 регионов России.

Международный культурный форум проводится в Ульяновской области в восьмой раз, в шестой раз - под эгидой ЮНЕСКО. В прошлом году форум был посвящен теме "Культура и бизнес: творческий капитал современного города". В ходе деловой программы эксперты обсуждали актуальные проблемы взаимодействия культуры и бизнеса.