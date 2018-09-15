Жителей Урюпинска с 400-летием города поздравили с орбиты космонавты

ВОЛГОГРАД, 15 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Жители Урюпинска в Волгоградской области получили поздравление с 400-летием своего города из космоса. Записанное заранее на орбите видеообращение космонавтов они увидели в новом Дворце культуры города, известного как столица российской провинции, сообщила ТАСС мэр Урюпинска Элла Чермашенцева.

"Наш земляк, ректор Российского университета дружбы народов (РУДН) Владимир Филиппов, организовал через Роскосмос видеопоздравление космонавтов, находящихся на орбите. И это поздравление с 400-летием города было показано в открытом сегодня же новом Дворце культуры, названном благодаря празднику "Юбилейный", - рассказала Чермашенцева.

По ее словам, в этом поздравлении космонавты пожелали Урюпинску расти и развиваться, и напомнили, что тренер легендарного первого отряда космонавтов Николай Никитин (1918-1963) родился именно в Урюпинске.

"Также в Урюпинск на юбилей города приехал Герой России, летчик-космонавт Сергей Ревин, сегодня он встретился с молодежью в центре космических услуг, открытом в городском лицее. Вообще, казалось бы, где Урюпинск, а где космос … Но надо не бояться мечтать, и наши дети хотят стать космонавтами - это хорошая мечта!", - подчеркнула мэр Урюпинска.

Урюпинск, который находится в 700 км к югу от Москвы и почти в 400 км к северу от областного центра Волгограда, - одно из старейших казачьих поселений Нижнего Поволжья. Город, основанный в 1618 году, известен своими ремеслами - платками и шалями из козьего пуха. Сейчас в городе проживают около 40 тыс. человек, статус столицы российской провинции является запатентованным брендом Урюпинска с 2012 года.