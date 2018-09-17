Синоптики отмечают в регионах Центральной России понижение температур и первые заморозки

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Понижение температур отмечается в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО), в Тверской, Костромской и Калужской областях синоптики сообщили о первых заморозках. Об этом сообщили ТАСС в региональных гидрометцентрах, пресс-службах управлений МЧС и Центрального регионального центра ведомства.
Резкое похолодание в понедельник утром почувствовали жители Тамбовской, Владимирской, Тульской, Ивановской, Смоленской областей, где дневная температура колеблется от 14 до 21 градуса по Цельсию, сообщается на сайтах ГУ МЧС регионов. Жители этих регионов также отмечают порывистый ветер до 17 м/с и дождь. В Рязанской и Смоленской областях утром наблюдался туман.
На территории Тверской и Калужской, Костромской областей синоптики уже регистрируют первые заморозки.
Как отмечается на сайте МЧС, осень пришла и в южные регионы. В Липецкую и Воронежскую области, где в течение месяца дневная температура не опускалась ниже плюс 30 градусов, в ночь на понедельник циклон принес ливни, ветер до 17 м/с. Температура воздуха ночью опустилась до плюс 6-8 градусов, а днем температура воздуха поднимется максимум до 21 градуса. С утра местные жители вышли на улицу в сапогах, куртках и шапках. К пятнице метеорологи прогнозируют потепление до плюс 25 градусов и выше.
В Брянской области также ожидают теплую погоду. По прогнозам синоптиков, в понедельник воздух тут прогреется до плюс 21 градуса, а в течение недели столбик термометра поднимется до плюс 25 градусов.
Небольшие дожди и местами грозу прогнозируют метеорологи в Брянской области. Температурный фон остается пока что стабильным - днем до плюс 21 градуса. По данным гидрометцентра региона, теплая погода продержится еще около недели, воздух будет прогреваться до 25 градусов.