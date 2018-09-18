Шпорт предложил ввести бесплатный проезд для пожилых людей и льготников в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 18 сентября. /ТАСС/. Глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт внес в Законодательную думу региона законопроект, который предусматривает введение бесплатного проезда по социальным картам для пожилых людей и других льготников. Сейчас все ветераны труда, труженики тыла, репрессированные граждане, школьники из многодетных семей и пожилые жители региона получают выплату на проезд, сообщается на сайте правительства края во вторник.

"Ко мне не раз обращались ветераны, пенсионеры с тем, чтобы мы ввели для них бесплатный проезд на общественном транспорте. Мы сделали расчеты, еще раз внимательно проанализировали ситуацию по всем категориям льготников, оценили наши финансовые возможности. В результате я принял решение выйти с поправкой в закон и ввести бесплатный проезд по социальным картам на всех видах городского и пригородного транспорта, это коснется 275 тыс. человек", - приводятся в сообщении слова Шпорта.

Отмечается, что получатели льгот смогут выбрать между социальной картой и ежемесячной денежной выплатой, которая после принятия законопроекта увеличится вдвое, сейчас она покрывает в среднем 14-16 поездок. "Перерасчет будет сделан, в октябре люди начнут получать выплату в повышенном размере. А в декабре они смогут получить социальную карту", - сказала ТАСС и.о. первого заместителя министра социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова.

Она отметила, что количество поездок по карте пока не определено. По ее словам, в будущем социальная карта также будет функционировать в качестве идентификатора для обращения в поликлинику.

В министерстве напомнили, что до 2015 года в регионе действовал единый социальный проездной билет, предусматривающий бесплатный проезд на городском и пригородном транспорте, затем его заменили на денежные выплаты.