Башкирию с начала года посетили 6 млн туристов

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Туристический поток в Республику Башкортостан за восемь месяцев этого года составил 6 млн человек. Об этом на пресс-конференции в ТАСС по вопросам проведения четвертого форума малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС сообщил глава региона Рустэм Хамитов.

"Уже за восемь месяцев этого года республику посетило почти 6 млн человек. Мы считаем очень просто - 3 млн человек побывали в наших отелях и гостиницах, 2 млн человек (отдыхают) на наших санаториях и курортах, и 1 млн - диким способом. Это намного больше, чем было три-четыре года назад", - сказал он.

Хамитов уточнил, что в числе этих 6 млн туристов и те, кто приезжают в регион в командировки.

Четвертый форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС пройдет 18-19 октября в Уфе. Впервые форум был проведен в 2015 году в рамках VII саммита БРИКС и проходившего параллельно с ним саммита Шанхайской Организации сотрудничества и стал площадкой для диалога власти и малого бизнеса. За четырехлетнюю историю мероприятие посетили более 4200 участников из 25 стран и 63 регионов России, подписано 18 соглашений о сотрудничестве.