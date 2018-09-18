Власти Севастополя просят привлечь подрядчика Минобороны для строительства медучреждений

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников обратился к федеральным властям с просьбой разрешить привлечь военное строительное управление к возведению медицинских учреждений в рамках федеральной целевой программы по развитию Крыма, так как коммерческие компании отказываются работать по госконтрактам.

"Стройки, которые сейчас выходят из проектов, - инфекционная больница, больница скорой помощи, онкологический диспансер. Мы обратились в Министерство обороны, получили согласие от заместителя (первый замминистра обороны Руслан Цаликов) Цаликова, и я уже подписал обращение на имя президента по ГВСУ (Главное военно-строительное управление) № 7, которое строит [инфраструктуру для обслуживания гражданских самолетов аэродрома] Бельбек <…> с тем, чтобы эти три строительных объекта были целенаправленно им определены", - сказал Овсянников журналистам во вторник.

Он уточнил, что обратиться за помощью к Минобороны пришлось, так как коммерческие строительные компании отказываются работать с госконтрактами в Севастополе, объясняя это нерентабельностью и тем, что это "отвлекает силы от основного бизнеса и девелопмента".

"Мы пытаемся через Минстрой заложить те строительные расценки, которые есть на рынке, чтобы проект, который сформирован с учетом этих расценок, не был убыточным. За последний месяц, после обращения к [премьер-министру РФ] Дмитрию Анатольевичу Медведеву, нам подняли эти расценки на 7%. Но если в проекте инфекционной больницы, который мы вручную предлагаем нашим застройщикам материковым, Спецстрою России, тонна металла - арматуры - учитывается со стоимостью 32 тыс. рублей, на рынке Севастополя она стоит 42 тыс. А это одна из основных составляющих", - пояснил глава города.

Летом во время встречи с Медведевым губернатор Севастополя поднимал вопрос о несоответствии оплаты подрядчикам и реальной стоимости строительных материалов. Он отмечал, что их корректировка позволит привлечь к реализации проектов, в том числе и в рамках ФЦП, компании, которые пока не спешат заключать госконтракты.

ФЦП по развитию Крыма и Севастополя

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года была принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру региона. В 2015 году куратором этой программы стало Минэкономразвития РФ. В сентябре 2018 года ФЦП по развитию Крыма и Севастополя продлена до 2022 года, а ее финансирование выросло на 40 млрд рублей - до 877,8 млрд рублей.

В рамках действующей ФЦП завершено создание 214 объектов (треть от всего числа), 350 проектов еще реализуются. Ключевые объекты по программе - это Крымский мост, энергомост, новый аэропорт Симферополя, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и строительство трассы "Таврида". Ранее Овсянников отмечал, что расширение ФЦП позволит, в том числе, построить больше социальных учреждений в Севастополе.