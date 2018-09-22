Победителем фестиваля воздухоплавания в Кавминводах стал Сергей Белорусов из Крыма

ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 22 сентября. /ТАСС/. Победителем ХХ Международного фестиваля тепловых аэростатов "Кавказские Минеральные Воды - Жемчужина России 2018" стал Сергей Белорусов из Феодосии (Крым), сообщил ТАСС в субботу президент федерации воздухоплавания Ставропольского края, организатор фестиваля Виталий Ненашев.

"С результатом более 16 тыс. очков и убедительным отрывом от ближайшего соперника в 1500 очков первое место занял неоднократный победитель российских и международных соревнований по воздухоплавательному спорту Сергей Белорусов. Он также выиграл Кубок мэра Ессентуков", - рассказал Ненашев.

Победитель получит главный приз фестиваля - переходящий кубок "Икар", изготовленный кисловодским скульптором Гургеном Курегяном, и авторский "Перстень воздухоплавателя" из белого золота.

Ненашев также сообщил, что в женском зачете лучшей стала Мария Опарина (Москва).

ХХ Международный фестиваль тепловых аэростатов "Кавказские Минеральные Воды - Жемчужина России 2018" и IV Кубок по воздушному биатлону стартовали 16 сентября в Ессентуках. Всю неделю 20 экипажей из регионов России и Польши выполняли полеты и соревновались в воздушном биатлоне из лазерных ружей в живописных местах курортного региона. Церемония закрытия и награждение победители состоятся вечером в субботу в Железноводске, на озере в реконструированном городском парке имени Станислава Говорухина.

Фестиваль был впервые проведен в 1999 году, в разные годы в нем участвовало до трех десятков команд из 28 стран.