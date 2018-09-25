Путеводитель по неочевидным достопримечательностям появится в Пермском крае до конца года

ПЕРМЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Правительство Пермского края начинает реализацию пилотного межмуниципального туристического проекта выходного дня "Не сидим дома". Как сообщает во вторник пресс-служба краевого правительства, мобильное приложение для поиска неочевидных достопримечательностей появится до конца года.

"В Пермском крае стартует межмуниципальный туристический проект "Не сиди дома", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сейчас на территории региона формируются экспертные группы, которые будут подбирать неочевидные, но популярные туристические объекты, которые редко включают в официальные каталоги. До 10 октября экспертный совет принимает от жителей региона интересные заявки на включение в перечень туристических объектов. Первые туры по предложенным объектам появятся в приложении уже в декабре, они будут сформированы на основе отзывов первых тестовых групп.

Планируется, что экспертный совет ежегодно будет выбирать новые территории и объекты для включения в путеводитель. Авторы проекта также отмечают, что все туры будут продолжительностью не более двух дней, чтобы туристы и жители края могли пройти маршрут за выходные или праздничные дни.