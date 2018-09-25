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Северный Кавказ

В Чечне прошли гонки лодок на солнечных батареях

Участники "Солнечной регаты" состязались на судах, которые они сами разработали и сконструировали
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© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС

Команды из 15 регионов России приняли участие в инженерных соревнованиях "Солнечная регата" в акватории "Грозненское море" (Чернореченское водохранилище) в столице Чечни. Участники состязались на экологичных лодках, работающих на солнечной энергии, которые они сами разработали и сконструировали.

Команды прошли три сложнейших этапа, включающих в себя гонки на скорость, маневренность и выносливость. По результатам всех трех этапов победу одержала команда из Нижнего Новгорода. Второе место заняли спортсмены из Москвы, а третье разделили сразу три команды: из Самары, города Азова Ростовской области и Грозного.

"Это не просто соревнования между молодыми инженерами. Мы стремимся воспитать специалистов будущего, обладающих технической грамотностью и способных свободно ориентироваться в новейших тенденциях и технологиях", — отметили организаторы.

В рамках соревнований в Грозном прошли встречи руководителей и педагогов учреждений дополнительного образования регионов России. Они обсуждали инновационное судомоделирование, разработку и тиражирование опыта в этой сфере. Регата завершилась форумом "Возобновляемая энергетика на водном транспорте". Его участники обсудили роль возобновляемых источников энергии в экономике страны, перспективные экологические технологии на водном транспорте, потенциал возобновляемой энергетики Чеченской Республики.

Таисия Боршигова

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