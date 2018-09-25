Дорогу к курорту "Ведучи" планируется передать в федеральную собственность

ГРОЗНЫЙ, 25 сентября. /ТАСС/. Дорогу, ведущую к первому чеченскому горнолыжному курорту "Ведучи", планируют передать в федеральную собственность. Об этом сообщил во вторник журналистам в ходе визита в Чечню глава Росавтодора Роман Старовойт.
"По всем нормативам он подпадает под федеральный объект, поэтому мы сегодня договорились, что республика должна будет подготовить пакет документов для оформления этой дороги в будущем под федеральную собственность. Но для этого требуется решение правительственной комиссии транспорта РФ, мы будем в этом содействовать", - отметил он.
Протяженность дороги Грозный - Шатой - Итум-Кали с подъездом к горнолыжному курорту "Ведучи" составляет около 80 км.
Горнолыжный курорт "Ведучи" в горах Чечни открылся 26 января. На нем работает кресельная канатная дорога длиной более 800 м, а также трасса протяженностью около 1 км для начинающих. К 2025 году на территории комплекса "Ведучи" планируется построить семь канатных дорог и более 16,5 км трасс.