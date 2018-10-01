Три истории. Женщины, которые решились изменить жизнь в зрелом возрасте

Очень многие почему-то считают, что после 40, а уж тем более после 50 что-то менять в жизни уже поздно. Наши героини собственным примером доказывают, что в любом возрасте возможно абсолютно все

Каждой из них в возрасте, который раньше принято было называть пенсионным, по разным причинам пришлось кардинально поменять свою жизнь. Трудно ли было принять такое решение и жалеет ли о нем кто-то из женщин? Людмила Волкова, экскурсовод природного парка "Оленьи ручьи", Свердловская область До выхода на пенсию я 25 лет проработала главным бухгалтером. Мне нравилась моя работа. Я чувствовала себя в ней как рыба в воде. Но в какой-то момент подумала: "А когда я займусь тем, что душа просит?" И, как в сказке, я нахожу информацию об одном из основателей и первом директоре парка "Оленьи ручьи" Александре Доброве и решаю, что поеду к нему знакомиться. И он приглашает нас с сыном на свои первые курсы для экскурсоводов. Мы с семьей всегда много путешествовали, и получилось, что хобби мы превратили в профессию.

Сейчас такой сезон, что бывает и по две экскурсии в день. Обе по 6,5 км. Но не бывает такого, чтобы работа надоела. Парк каждый раз разный. И летом, и осенью, и зимой, и весной здесь красиво. Публика приходит абсолютно разная, поэтому во время экскурсий каждый раз приходится перестраиваться. Бывают очень заинтересованные группы, а бывают те, кто приехал просто потусоваться. В таких случаях я всегда вспоминаю слова нашего учителя о том, что, если тебя слушает хотя бы один человек, нужно выкладываться для него полностью. Сегодня я не только вожу экскурсии, но и шью куклы, собираю травы и принимаю туристов в доме, который построила сама. Еще в молодости мне приснился сон: идем мы с мужем по лесу и вдруг видим избушку. Заходим внутрь, а там стол с голубой скатертью и посудой фарфоровой, пироги стоят, и мы в этом домике отмечаем Рождество. Вдвоем. В лесу. Красота!

И когда я вышла на пенсию, я вспомнила этот сон и подумала: а не пора ли воплотить его в жизнь? Дом я назвала "Мятным двором": хочу всю площадь в 30 соток засеять душицей. Не для себя — для гостей: чтобы каждый смог нарвать столько травы, сколько хочет. Кукол и наряды я шила до восьмого класса. Даже собиралась поступать в Ленинградский технологический институт на модельера. Но мама никак не хотела видеть свою дочь портнихой. Она спрятала челнок от швейной машинки и шить запретила. А когда муж ушел из жизни, было так тяжело, я не знала, куда себя деть, и мне снова вспомнились эти куклы. Начала с коллекции, где каждая кукла отражает веху женской судьбы. Одна из них называется "Сокол": к этому моменту девушка уже вышла замуж, родила ребенка и теперь держит его на плечах. И как бы говорит ему: "Смотри, как прекрасен этот мир! Дорожи этой землей". Эту куклу я подарила своему сыну. С возрастом, наоборот, еще больше хочется, чтобы кто-то поделился знаниями. Мне до сих пор интересно везде засунуть свой нос. Поэтому, когда стали крутить передачи про набор волонтеров на чемпионат мира по футболу, я подумала: "Эта работа для меня!" Отправила заявку, и через год вдруг звонок: "Мы вас приглашаем". Я так обрадовалась!

Моей задачей было встречать и провожать гостей на ж/д вокзале. Язык я знаю не очень хорошо, но нам поставили такие классные переводчики, что мы нормально общались. А сколько фотографий с иностранцами сделали! Они совсем не такие, как мы: очень открытые и не стесняются своих эмоций. Я до сих пор считаю, что не вышла на пенсию, хоть пенсию и получаю. Как только я остановлюсь в своем развитии, то вот это и будет пенсия. Планов много. Поле непаханое! Нина Миронова, преподаватель йоги, Москва Нельзя сказать, что на пенсии я наконец-то начала делать то, что давно хотела, а ненавистную работу бросила. Я, напротив, всегда занималась тем, что мне интересно. Работала много лет инженером-программистом. Еще студенткой вышла замуж, родила троих детей, которые подарили мне уже тринадцать внуков. В начале перестройки меня захватила романтика перемен, и я оказалась чиновником, стала заниматься проблемами самоуправления. В 90-е получила второе высшее образование, защитила кандидатскую и стала работать в администрации президента. Мы организовывали программы, обучающие семинары по управлению для регионов.

Нина Миронова © Личный архив Нины Мироновой

Потом я ушла в партию "Союз правых сил", но быстро разочаровалась в политике. Ушла работать в Институт экономической политики имени Гайдара. В 2002 году случилось несчастье: умерла моя мама. А вскоре сложилась очень сложная ситуация в личной жизни, в отношениях. Эта ситуация измотала и "достала" меня, но я ничего не могла сделать, как-то повлиять на нее, крутилась, переливая из пустого в порожнее. И тут подруга рассказала мне про практику випассана, которая учит управлять своим умом. Я два года собиралась, но потом все же решилась и прошла десятидневный курс. Мне было 57 лет. И мне сразу стало легче. Тогда я еще не знала, что это и есть йога, раджа-йога. Ради випассаны на очередную десятидневку я поехала впервые в Индию и сразу влюбилась в эту страну. На следующий год решила просто попутешествовать по Индии с друзьями моей младшей дочери, и так оказалась на семинаре по хатха-йоге — это акцент на тело, та самая йога, которую преподают в фитнес-центрах.

Нина Миронова © Личный архив Нины Мироновой

Все это время я продолжала работать в Институте Гайдара. Решила получать сертификат тренера, но мой опыт практики был очень мал, всего полтора года. И чтобы "нарастить" его, я предложила коллегам походить ко мне на занятия, организовала их прямо на работе. Они отнеслись с пониманием, доброжелательно, многие стали ходить. Дома я тоже занималась хотя бы по полчаса в день. Учеба была похожа на то, как учат детей чтению. Учат складывать буквы в слоги, слоги в слова. Так же на йоге ты постигаешь устройство своего ума. Становишься исследователем своей природы, своего тела. Очень волновалась, но экзамен сдала. На днях мне исполнится 70 лет. На сколько я себя ощущаю внутри? Лет на 17, честно. Работа с сознанием очень влияет на физическое тело. Я люблю природу, раз в год зимой уезжаю на пару месяцев в Индию. А в Москве хожу заниматься в парк, люблю Коломенское, Царицыно. Йога стала теперь моей работой: у меня есть ученики, я веду занятия в йога-центре. Создала страницу в фейсбуке "Йога: возраст мудрости". Кризиса возраста я не ощущаю — ни в 50 его не было, ни сейчас. Возможно, от того, что я все время занята тем, что мне интересно. Конечно, много времени провожу с внуками — стараюсь с каждым видеться не реже двух раз в месяц, проводить с ними время. Со старшими видимся реже, с младшими — чаще, их надо то из школы или садика забрать, то на занятия отвезти. Если долго кого-то не вижу, начинаю очень скучать. Я просто живу. Стараюсь быть в моменте. У меня тоже есть сложные жизненные обстоятельства, но я считаю, что это текущие ситуации, которые пройдут, они не должны заслонять счастье от осознания, что ты здесь и сейчас живешь. Елена Володина, хозяйка музейного дома, Санкт-Петербург Место, где находится мой музей, весьма живописное — тут встречаются две речки, а Нева делает поворот, очень резкий. Я считаю, что благодаря этому тут особая энергетика, дающая человеку возможность обрести себя. Я знаю это по себе. В конце 1990-х я без грусти сменила профессию инженера на психолога, потом мастерила кукол, шила одежду, изучала историю. Приневская застава дает мне силы, а любимое дело приносит удовольствие. Мне хорошо от того, чем занимаюсь. Да и жизнь у меня — только начинается. Я никогда не думала о пенсии, не планировала, что буду делать. Я просто живу и люблю получать знание от жизни.

Это поселение называется Пелла, оно расположено недалеко от Петербурга. За нашей заставой начинается Ладога — "дорога на лад". Обживать это место начали еще на рубеже XV–XVI веков. С начала 1700-х годов петербургская знать здесь активно строила дачи. Здесь, в Приневье, особый уклад жизни, культура, я пытаюсь их сохранить, рассказываю об истории и традициях здешних мест, рассказываю об этом через игрушку и предметы быта. Когда-то тут жила моя мама, которая была очень рукодельной. Неудивительно, что любовь к работе руками перешла и ко мне. Идея создать музей витала в семье давно. А реализовали мы ее с дочерью, по профессии она маркетолог, два года назад. Сейчас у нас есть экспозиция, мастерская, зона гастрономии и трав, огород и зона "куриной медитации" — это место, где посетители могут "помедитировать", наблюдая за нашими курочками. Гости, кстати, сами придумали для этой зоны название. А для тех, кто решит остаться на несколько дней изучать наши традиции или участвовать в программах, есть гостевой дом. Название музея "Стружка" — отражение единственного женского промысла этих мест — стружечного. Женщины тут испокон веков остругивали осину. А приставка "АНТ", с одной стороны, говорит о собирательстве древностей, а с другой — происходит от латинского "муравей" — всем известный труженик. А сейчас мы и вовсе используем расшифровку "адаптация народного труда".

Я не говорю "музей", чаще говорю "музейный дом". Гостей у нас встречают куклы: дед мудрости Пелгус, девушка Ведучка, которая научит красить ткани травами, кукла Пшёночка, которая поможет сварить кашу в чугунке. У каждой нашей куклы своя история и предназначение. Игрушка всегда была не просто детским развлечением, она передавала жизненный опыт от поколения к поколению, защищала род и помогала в разных ситуациях. А еще кукла помогает развивать образное мышление у детей — ведь они могут сделать игрушку даже из куска дерева и ткани. Есть у нас и предметы старины — хлебная лопата, стиральная доска, сапоги, подбитые гвоздями, сундук необычной бочкообразной формы, именные кирпичи. Большинство вещей много лет хранит наша семья, что-то принесли гости, некоторые раритеты появляются неожиданно и словно из-под земли.