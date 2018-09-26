{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Волгоградской области сняли особый противопожарный режим

Его ввели в регионе 5 мая

ВОЛГОГРАД, 26 сентября. /ТАСС/. Особый противопожарный режим в Волгоградской области, введенный в регионе 5 мая, в среду снят, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС по Волгоградской области Олег Степаненко.

"На всей территории региона с сегодняшнего дня особый противопожарный режим, введенный 5 мая, снят", - сказал Степаненко.

Он уточнил, что до конца октября в области продолжается пожароопасный период, жителям и гостям региона следует соблюдать все меры предосторожности при обращении с огнем и правила соблюдения пожарной безопасности.

По словам Степаненко, в период действия особого противопожарного режима количество лесных пожаров в регионе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось почти вдвое - с 32 до 17.

Теги
РоссияВолгоградская область
Акция феминисток, обливающих мужчин в метро Петербурга, могла быть постановкой
Никто из предполагаемых пострадавших не обращался в полицию с жалобами на произошедшее
Читать полностью