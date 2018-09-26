В Волгоградской области сняли особый противопожарный режим

ВОЛГОГРАД, 26 сентября. /ТАСС/. Особый противопожарный режим в Волгоградской области, введенный в регионе 5 мая, в среду снят, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС по Волгоградской области Олег Степаненко.
"На всей территории региона с сегодняшнего дня особый противопожарный режим, введенный 5 мая, снят", - сказал Степаненко.
Он уточнил, что до конца октября в области продолжается пожароопасный период, жителям и гостям региона следует соблюдать все меры предосторожности при обращении с огнем и правила соблюдения пожарной безопасности.
По словам Степаненко, в период действия особого противопожарного режима количество лесных пожаров в регионе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось почти вдвое - с 32 до 17.