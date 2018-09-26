Эксперты рассказали о причинах мусорного коллапса в Челябинске

"10 сентября нам объявили, что с 11 числа свалка в городе закрывается, хотя мы ожидали этого несколько позже, и нам пришлось возить ТБО в Полетаево [около 70 км от Челябинска]. Это большие затраты, так работать мы не можем", - сказал ТАСС председатель ассоциации предпринимателей в сфере обращения с отходами Челябинской области Константин Смолин.

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Причина мусорного коллапса в Челябинске, где введен режим чрезвычайной ситуации из-за скопившихся на мусорных площадках отходов, заключается в неверно разработанной системе обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО) и низких тарифах на их вывоз. Такое мнение выразили в среду опрошенные ТАСС эксперты, отмечая, что ситуация стала критической после закрытия городской свалки.

По его словам, возить мусор на новый полигон оказалось невыгодно. За одну неделю перевозчики потратили почти месячную норму топлива.

"Мы раньше говорили, что схема недоработана, предлагали разные пути решения, в том числе изменение тарифов, но нам отказывали и говорили, что схема рабочая, все будет хорошо <…> Сейчас нам предлагают возить отходы в Полетаево по тарифу, рассчитанному на вывоз мусора на городской полигон", - добавил он, отметив готовность искать пути решения ситуации.

Согласен со Смолиным и председатель "Российского экологического общества" Рашид Исмаилов. По его мнению, одним из важных элементов региональной схемы обращения с ТБО был полигон в Челябинске.

"Если она [схема] учитывала эту свалку, то соответственно учитывались все потоки отходов, учитывалась логистика, экономические показатели, на которые регоператор ориентировался. Когда было принято решение о закрытии свалки, то по сути из территориальной схемы был вырван целый кусок экономически обоснованного алгоритма. Для регоператора это явилось, разумеется, сюрпризом", - добавил, подчеркнув, что новый полигон в Челябинской области очень далеко расположен, и это сразу вызвало проблему по транспортировке.

Позиция властей

С этими замечаниями не согласны представители городской и областной властей. Как заявил ТАСС пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин, переговоры с предприятиями по перевозке мусора и закрытии городского полигона велись заранее.

"Были и встречи, и переговоры, весь комплекс мер, который нужно было предпринять в этой ситуации, был принят. Губернатор на протяжении долгого времени говорил, что полигон может быть закрыт, мы работаем в параметрах саммита ШОС, к которому мы готовимся. Это было плановое мероприятие, и мы начали заблаговременно информировать людей. Предприятия в одностороннем порядке перестали выполнять договорные обязательства", - отметил он.

Он уточнил, что в последние два дня мусор вывозится в большем объеме, чем запланировано ежедневно. Сейчас власти будут привлекать новых перевозчиков, чтобы не допустить повторения ситуации. По данным Горэкоцентра (муниципального центра по обращению с отходами), ранее мусор вывозило 11 подрядчиков, а сейчас один. Челябинское управление Федеральной антимонопольной службы проверит действия перевозчиков относительно сговора или злоупотребления доминирующим положением.

Для стабилизации обстановки в городе введен режим чрезвычайной ситуации, в городе работает более 90 спецавтомобилей, которые привлечены из других районов области и других регионов. Ежедневно вывозится около 850 тонн мусора, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы Челябинска Владимир Сафонов.

Ситуация в городе

Местные жители пока не почувствовали улучшения ситуации. Во дворе многоквартирного дома по улице Энгельса, 42 в центре Челябинска, на контейнерной площадке лежат кучи бытового мусора, которые источают неприятный запах. Дворник Валерий Мартынов рассказал ТАСС, что такая картина стоит уже две недели: мусоровоз здесь он не видел за это время ни разу. Местные жители обращались к властям, те обещали помочь, но ничего и не изменилось.

Житель Челябинска Марсель Хазиев сообщил ТАСС, что такая картина наблюдается во многих дворах Центрального района города. По его словам, мусор постепенно начали вывозить 25 сентября, когда местные власти "выделили районным администрациям деньги на ликвидацию стихийных свалок".

По мнению уполномоченного по правам человека в Челябинской области Маргариты Павловой, мусорный коллапс нарушает права человека на благоприятную окружающую среду. "К нам поступают обращения жителей. Понятно, что сама ситуация возмущает граждан. Мы, власти, другие органы дадим оценку произошедшему, но как такового бездействия со стороны властей нет, они работают и пытаются исправить ситуацию", - сказала она.

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов дал поручение челябинскому губернатору Борису Дубровскому решить ситуацию за три дня и попросил правоохранительные органы привлечь к ответственности всех виновных.

Пути выхода

Эксперты видят несколько способов решения и предотвращения мусорного коллапса. Первый заместитель Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов предлагает создавать мусоросортировочные центры на загрязненных промышленных площадках, которые находятся в 10-12 км от областного центра.

"Примерно 30-40% отходов с высокой степенью сортируемости, с высокой степенью вторичного использования, можно будет отложить <…> Если запустить раздельный сбор, создание сортировочных мощностей, создание перерабатывающих мощностей, то общий поток городских отходов примерно на 30-35% сокращается", - отметил он.

По мнению Исмаилова, сейчас власти нужно общаться с населением, чтобы объяснить причину произошедшего. "И надо договариваться с регоператором, надо корректировать территориальную схему, исключать теперь из нее этот объект [городской полигон], нужно корректировать все транспортные, логистические пути, потоки направлять определенным образом в другие места", - пояснил он.