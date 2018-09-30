В Чечне стартует военно-патриотическая игра среди школьников 45 городов воинской славы

ГРОЗНЫЙ, 1 октября./ТАСС/. Первая в России межрегиональная "Зарница" среди 45 городов воинской славы стартует в Чечне в преддверии празднования 200-летия со дня основания города Грозный. Соревнования пройдут на базе Российского университета спецназа.

"Первая военно-патриотическая игра старшеклассников Союза городов воинской славы Российской Федерации "Наша сила в единстве!" пройдет в Российском университете спецназа с 28 сентября по 4 октября. Она приурочена к 200-летию города Грозного. В соревнованиях примут участие старшеклассники из 45 городов страны", - отметили в пресс-службе Российского университета спецназа, добавив, что мероприятие планируется сделать ежегодным.

Участников ожидают соревнования по метанию ручной гранаты, военизированная эстафета, бег, доставка боеприпасов, разборка и сборка автомата. "Участники будут находиться под пристальным присмотром профессиональной группы инструкторов Российского университета спецназа. В рамках программы проведения игры планируются также выступления представителей чеченской эстрады и шествие команд-участниц игры в центре Грозного", - добавили в пресс-службе.

Указ о праздновании 200-летия Грозного был подписан президентом России 26 февраля 2015 года. Запланировано около 50 мероприятий, в числе которых реставрационные работы исторических памятников, культурно-массовые события, спортивные соревнования и форумы.

История Грозного началась в 1818 году, первоначально это была крепость, заложенная русским генералом Алексеем Ермоловым в шести верстах от входа в Ханкальское ущелье. Со временем крепость утратила военное значение и стала одним из торговых и административных центров на Кавказе. В советский период в Грозном получили развитие экономика, социальная сфера и культура.

В ходе боевых действий во второй половине 1990-х - начале 2000-х город был разрушен. Высказывалось предложение перенести столицу республики в другое место, однако Грозный возродили. Основное строительство шло в 2007-2009 годах. Сейчас столица Чечни - это современный благоустроенный город с почти 300 тыс. жителей, с зелеными скверами и многоэтажками на месте руин и вновь обретенными достопримечательностями, в числе которых - мечеть "Сердце Чечни" и комплекс высотных зданий "Грозный-Сити".