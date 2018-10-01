Подрядчик ускорит строительство очистных сооружений в Севастополе благодаря кредиту

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Научно-производственное предприятие "Биотехпрогресс" намерено ускорить строительство Южных очистных сооружений в Севастополе благодаря полученному кредиту в 500 млн рублей, сообщил журналистам генеральный директор подрядной организации Денис Петров.

Ранее сообщалось, что подрядчик - АО "НПП "Биотехпрогресс" - приступил к строительству канализационно-очистных сооружений (КОС) "Южные" в Севастополе в марте 2018 года, их реконструкция предусмотрена в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2020 года. Однако при реализации проекта возникли сложности, связанные с тем, что более 2 млрд рублей, предназначенные для строительства очистных сооружений, оказались на счетах банка с отозванной лицензией.

"Нами получен кредит в размере 500 млн рублей. Благодаря чему мы будем усиливать ход строительно-монтажных работ на КОС "Южные". В частности, будут форсироваться работы по обустройству глубоководного выпуска, работы в Балаклаве, равно как и по основному блоку очистных сооружений. Хочу отметить, что работы не прекращались, наша задача их ускорить", - сказал Петров.

Гендиректор компании не уточнил, как это скажется на сроках строительства.

По его словам, предприятие получило официальное разъяснение от Госказначейства о том, что по контракту, заключенному на строительство КОС "Южные", не требовалось открытие счета в Госказначействе. Ранее сообщалось, что отсутствие казначейского сопровождения вызвало претензии правоохранительных органов, когда было возбуждено уголовное дело в связи с блокировкой денег в лишенном лицензии банке.

В городе планируется строительство и реконструкция 17 канализационно-очистных сооружений общей производительностью 170 тыс. кубометров в сутки. Большая часть этого объема приходится на очистные сооружения "Южные" (125 тыс. кубометров), которые должны обеспечить полноценную очистку сточных вод в районе Балаклавы.