Движение ограничено еще на пяти трассах Ростовской области из-за непогоды

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 декабря. /ТАСС/. Движение пассажирского транспорта ограничили еще по пяти автодорогам Ростовской области из-за непогоды - снега и гололеда, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МВД.

Ранее сообщалось, что движение пассажирского транспорта по автодороге Ростов - Таганрог временно прекращено.

"В связи с возникновением неблагоприятных природно- климатических условий Госавтоинспекцией Ростовской области 1 декабря с 21:50 мск введено временное прекращение движения пассажирского транспорта на автодорогах Ростов - Азов, Азов - Ейск, Азов - Староминская, Азов - Самарское и Ростов - Рогожкино", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники ГИБДД патрулируют трассы в целях обеспечения безопасности дорожного движения и своевременного оказания помощи водителям.

Ранее также сообщалось, что движение пассажирского транспорта по автодороге Ростов-на-Дону - Ставрополь было ограничено в пятницу из-за метели. Для водителей организовали пункты временного размещения в Целинском и Песчанокопском районах. Как сообщили журналистам в пресс- службе регионального главка МВД, стражи порядка оказали помощь около 70 автомобилистам. Для расчистки автотрассы в этих районах Южный военный округ выделил инженерную технику.

По данным Ростовского гидрометцентра, в субботу в Ростовской области было около минус 1 градуса, местами снег, на дорогах гололедица, такая же погода ожидается и в воскресенье.