Новые камеры и знаки установят на трассе М-4 в Ростовской области для снижения числа ДТП

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Ростовской области, госкомпания "Автодор" и государственное казенное учреждение области "Центр безопасности дорожного движения" заключили соглашение об установке дополнительных дорожных знаков и камер для предотвращения аварий на трассе М-4 "Дон".

По данным пресс-службы правительства региона, сейчас остановка на скоростных магистралях является распространенной причиной одних из самых тяжелых дорожно-транспортных происшествий, приводящим к серьезным последствиям.

"Задача - привести в порядок вопросы парковки, стоянки на федеральных дорогах, региональных, эту работу начали совместно с компанией "Автодор". "Автодор" за счет собственных средств покупает средства фиксации нарушений, ставятся знаки, наносится разметка, запрещающая стоянку. Мы эти нарушения администрируем, штрафы, которые будут поступать в случае нарушения ПДД, будут поступать в региональный дорожный фонд", - сказал после подписания соглашения министр транспорта региона Андрей Иванов.

Сейчас уже установлены предупреждающие щиты, комплекты запрещающих знаков, информационные таблички, в том числе о том, что остановки автомобилей на скоростных участках автомагистрали будут контролироваться с использованием камер фотовидеофиксации, нанесена соответствующая разметка.

Центр безопасности дорожного движения в рамках соглашения будет производить техническую обработку полученной информации и обеспечивать ее передачу в органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях для привлечения к ответственности виновных лиц.

Общая протяженность автомобильных дорог Ростовской области - 35275 км, в том числе федерального значения - 702 км. По данным госкомпании, за 10 месяцев 2018 года на М-4 "Дон" в Ростовской области в ДТП, связанных с наездом на стоящий транспорт, пострадали 74 человека, 13 погибли.