Власти Кубани намерены в 2019 году обновить техническую базу 50 домов культуры

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Краснодарского края планируют в 2019 году обновить материально-техническую базу не менее чем 50 домов культуры, сообщил ТАСС спикер заксобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

"Продолжается поддержка муниципальных учреждений культуры в части модернизации (капитального ремонта) и укрепления материально-технической базы. Несмотря на сокращение федеральных средств - было 143,2 млн рублей, стало 70,5 млн рублей - финансирование предусмотрено в краевом бюджете на уровне 2018 года - 236 млн рублей, что позволит обновить материально-технической базу не менее чем 50 домов культуры и произвести капитальный ремонт 21 учреждения", - сказал Бурлачко.

В общей сложности, по словам Бурлачко, расходы на программу "Развитие культуры" в регионе составят 2,9 млрд рублей в 2019 году.

"С 2019 года будет изменен механизм финансирования расходов бюджетов муниципальных образований на оплату труда работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии. Если ранее муниципальные образования получали субсидию из краевого бюджета на эти цели, то в 2019 году финансирование будет осуществляться самостоятельно, из местных бюджетов", - отметил спикер заксобрания. Он пояснил, что для этого запланировано увеличение норматива отчисления НДФЛ в бюджеты городских и сельских поселений, рост отчислений налога по "упрощенке", а также увеличение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципалитетов.

Проект бюджета Краснодарского края в первом чтении приняли 28 ноября. Регион планирует сбалансированный трехлетний бюджет на 2019-2021 годы и ожидает рост доходов на 2,2% в 2019 году. Основной прирост доходов власти рассчитывают получить от налогов на прибыль, на доходы физических лиц и от акцизов.