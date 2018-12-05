Пропавшие более 70 лет назад мощи князя Михаила Тверского вернули в Тверь

ТВЕРЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Мощи князя Михаила Тверского, утраченные 77 лет назад, возвращены в Тверь. Ковчег с мощами доставили на божественную литургию в честь 700-летия подвига князя, которая проходит в среду в восстанавливаемом Спасо-Преображенском соборе, передает корр. ТАСС.

Мощи небесного покровителя тверской земли покоились в Спасо-Преображенском соборе Твери до 1934 года. Потом храм взорвали, мощи были утрачены. В этом году стало известно, что часть мощей Михаила Тверского находится в Москве, в храме Петра и Павла в Лефортово. Ковчег со святыней в Тверь передал тверским властям патриарх Кирилл 4 декабря, планируется, что частица мощей святого благоверного князя Михаила Тверского в Твери будет храниться в Воскресенском кафедральном соборе, а после завершения строительства и освящения Спасо-Преображенского собора святыня вернется на свое историческое место.

"Сегодня свершилось долгожданное событие - через 77 лет в отчий дом вернулись мощи покровителя нашей Твери. 700-летие подвига Михаила Тверского является очень важным и масштабным событием не только для Тверской области, но и всей России. В истории нашей страны имя Михаила Тверского стоит в ряду выдающихся деятелей, внесших большой вклад в становление российской государственности", - сказал губернатор Игорь Руденя перед литургией.

Ранее сообщалось, что более 150 млн рублей пожертвований поступило на строительство Спасо-Преображенского собора в Твери, который воссоздается по чертежам XVII века. Работы начались в 2014 году, полная высота собора вместе с крестом составляет 53 метра. Сейчас полностью воссозданы стены храма.

Михаил Тверской - князь Тверской (1282 или 1286 - 1318), великий князь Владимирский (1305 - 1318), вел борьбу с московским князем Юрием Даниловичем за ярлык на великое княжение. После победы в Бортеневской битве (1317) над объединенным войском монголо-татар и московского князя Михаил Тверской был вызван в Орду. К моменту прибытия великого князя в Орду Юрий Данилович успел настроить против него хана Узбека, после чего Михаил Тверской был убит по приказу хана. Он принял мученическую смерть, а в 1549 году был канонизирован.