Филиал станции скорой медпомощи Казани откроется в Иннополисе

КАЗАНЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Татарстана приняло решение об открытии филиала станции скорой медицинской помощи (ССМП) Казани в медцентре Иннополиса в ближайшее время. Поводом для этого стала гибель 35-летнего жителя города, которого пришлось транспортировать в районное медучреждение, говорится в среду в распространенном сообщении ведомства.

Ранее местные СМИ сообщали, что мужчина работал программистом, его с болью в области кишечника доставили сначала в больницу Верхне-Услонского района, затем - в казанскую больницу № 7, он скончался в реанимации. По информации Минздрава республики, причиной смерти мужчины стал разрыв аневризмы. Приблизительное расстояние от Иннополиса до больницы Верхне-Услонского района составляет порядка 18 км.

"Принято решение об открытии филиала ССМП Казани, который будет базироваться в медицинском центре Иннополиса. На круглосуточном дежурстве будет одна машина. В данный момент решается вопрос о привлечении второй машины с января 2019 года", - говорится в сообщении Минздрава Татарстана.

Министерство проводит внутреннюю ведомственную проверку с участием специалистов различных уровней. Президент Татарстана Рустам Минниханов поставил вопрос под личный контроль. Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков выразил соболезнования родным и близким мужчины.

Иннополис - город в России, расположенный в Республике Татарстан, был заложен в 2012 году и открыт в 2015 году. В 2012 же году постановлением правительства РФ здесь была создана особая экономическая зона.

Экономика города основана на высокотехнологичных индустриях. В Иннополисе создана собственная городская среда с жилой инфраструктурой, возможностями для образования и профессионального развития. Власти Татарстана развивают Иннополис как центр притяжения IT-компаний.