В Чувашии сдали 6,7 км водопроводных и 12,4 км газовых сетей по программе развития села

ЧЕБОКСАРЫ, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Чувашии выполнили программу "Устойчивое развитие сельских территорий" на 2018 год в части строительства объектов инфраструктуры, введены в эксплуатацию 6,7 км водопроводных и 12,4 км распределительных газовых сетей. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе правительстве республики со ссылкой на региональное министерство строительства и ЖКХ.

"Чувашией успешно построены все объекты инфраструктуры, запланированные в программе "Устойчивое развитие сельских территорий". Новые объекты водоснабжения появились в Ибресинском, Мариинско-Посадском и Моргаушском районах, газоснабжения - в Мариинско-Посадском (три населенных пункта), Канашском (два населенных пункта), в Урмарском и Ибресинском районах (по одному населенному пункту). В итоге введено в эксплуатацию 6,7 км водопроводных сетей и 12,4 км распределительных газовых сетей. Это помогло обеспечить природным газом более 200 домов и качественной питьевой водой более 190 домов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в 2019 году по той же программе планируется ввести 3 км водопроводных сетей (в Мариинско- Посадском и Аликовском районах) и 7,5 км распределительных газовых сетей (в Комсомольском, Ибресинском, Цивильском и Урмарском районах).