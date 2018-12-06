Анапа, Новороссийск и Калуга получили награды за победу в конкурсе муниципальных практик

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Анапа, Новороссийск и Калуга получили дипломы конкурса "Лучшая муниципальная практика" за лучшее взаимодействие с жителями. Награды вручил вице-премьер РФ Виталий Мутко в рамках съезда "Всероссийского Совета местного самоуправления" (ВСМС), который проходит в четверг в Москве.
Всероссийский конкурс "Лучшая муниципальная практика" проводится с 2017 года. В 2018 году призовой фонд конкурса составляет 40 млн рублей.
"В номинации "Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к самоуправлению среди городских округов и городских поселений" дипломом первой степени награждается город-курорт Анапа. Дипломом второй степени награждается город-герой Новороссийск, диплом третьей степени награждается город Калуга", - объявили в ходе награждения.
Мутко отметил, что ему выпала честь наградить победителей дипломами. "Денежные премии уже направлены", - добавил он.
В номинации за лучшую градостроительную политику и развитие ЖКХ лучшей среди городов была признана Уфа. Дипломы второй и третьей степени получили Чебоксары и Жатай (Якутия).
В номинации за лучшую муниципальную экономическую политику победителями стали город Октябрьский (Башкирия), Сургут (Ханты-Мансийский АО), Сорочинский городской округ (Оренбургская область). Награду за укрепление межнационального мира и согласия получили Чистополь (Татарстан), Ульяновск, Чудово (Новгородская область).