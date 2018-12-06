"Ласточку" из Петербурга до парка "Рускеала" запустят перед Новым годом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Скоростной поезд "Ласточка", который свяжет город Сортавала и популярный у туристов горный парк "Рускеала" в Карелии с Санкт-Петербургом, запустят накануне Нового года - 22 декабря. Об этом в четверг сообщил ТАСС глава республики Артур Парфенчиков в кулуарах форума "Арктика: Настоящее и будущее".

"Горный парк "Рускеала" сегодня является центром притяжения туристов. Первая "Ласточка" пойдет 22 декабря. Это приурочено к большому потоку туристов на новогодние каникулы и я думаю, что абсолютно это правильная реакция РЖД", - сказал Парфенчиков.

По его словам, поезд отвезет порядка 300 туристов до поселка Маткаселькя, находящегося в нескольких километрах от горного парка "Рускеала", а далее будет организован автобусный трансфер. В пресс-службе Петрозаводского региона Октябрьской железной дороги ТАСС также подтвердили информацию о запуске поезда 22 декабря, но уточнили, что расписание движения и стоимость билетов формируются.

Горный парк "Рускеала" - комплексный памятник природы и истории горного дела России и Финляндии, расположенный в Сортавальском районе Карелии. Добытый здесь мрамор использовался для облицовки Исаакиевского собора, Зимнего и Мраморного дворцов, Михайловского замка, Казанского собора. В 2017 году "Рускеалу" посетили более 300 тыс. туристов.

Форум "Арктика: Настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 7 декабря. Его участники обсуждают вопросы защиты экологии северных регионов, развития инфраструктурных проектов, защиты прав коренных народов, молодежную политику в Арктике, подготовку кадров. В работе принимают участие около 2 тыс. человек из арктических регионов России и более чем 20 других стран, в том числе всех стран-участниц Арктического совета. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.