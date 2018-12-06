Адыгея будет развивать межрегиональные отношения с мэрией Москвы

МАЙКОП, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Адыгеи будут развивать межрегиональные отношения с мэрией Москвы. Соответствующее соглашение о сотрудничестве между правительствами Москвы и Адыгеи о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве подписали в четверг в столице страны мэр Москвы Сергей Собянин и глава республики Мурат Кумпилов, сообщает пресс-служба главы Адыгеи.

"У нас давние деловые и дружеские отношения. Подписанное сегодня соглашение придаст импульс уже сложившемуся сотрудничеству и выходу на новый уровень взаимодействия регионов во многих сферах жизни. Мы ожидаем, что на основании достигнутых договоренностей будут выстраиваться конкретные проекты, расти товарооборот. У нас много направлений, представляющих взаимный интерес для развития как экономических, так и гуманитарных, культурных связей", - приводит слова Кумпилова пресс-служба главы Адыгеи.

По словам Кумпилова, республика будет использовать инновационный подход мэрии Москвы в благоустройстве общественных территорий, решении социальных вопросов, образовательных проектов. Перспективным названо и туристское направление: власти наладят системную работу в туриндустрии, организации детского отдыха, совместной разработке маршрутов и турпрограмм для целевых групп отдыхающих. Московские власти выразили заинтересованность в увеличении поставок экологически чистой продукции агропромышленного комплекса Адыгеи - овощей, фруктов, бренда региона - адыгейского сыра. Подходящей площадкой для этого назван оптово-розничный продовольственный центр "Фуд Сити", где в октябре этого года открылся выставочный павильон республики, уточнили в пресс-службе.

Достигнута договоренность о создании условий для стимулирования предпринимательской активности, поиске заинтересованных деловых партнеров. Предусмотрено также развитие сотрудничества в области здравоохранения, культуры, спорта, межнациональных отношений и социальной защиты. Для подготовки специалистов, в которых нуждается Адыгея, продолжится работа с руководством ведущих вузов Москвы по выделению целевых бюджетных мест.

"Между Адыгеей и Москвой с каждым годом растет товарооборот, укрепляются социальные связи, и в медицине, и в туризме, и других сферах жизни. Уверен, соглашение о сотрудничестве будет дополнительным толчком к развитию отношений, которые пойдут на пользу и жителям республики, и москвичам", - цитирует Собянина пресс-служба главы Адыгеи.

Ранее сообщалось что в этом году в Москве республиканские власти организовали на Старом Арбате фотовыставку "Открой для себя Адыгею!" В связи с исполняющимся в 2022 году 100-летием Адыгейской автономной области планируется провести в Москве Дни Республики Адыгея, организовав совместные культурные мероприятия.