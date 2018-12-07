Новая волна снегопадов в воскресенье ожидается в регионах Центральной России

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют, что снегопады 7 и 8 декабря существенно ослабеют в регионах Центрального федерального округа (ЦФО), но с новой силой возобновятся в предстоящее воскресенье. Так, непогода ожидается в Курской, Ярославской, Тверской, Владимирской областях, рассказали ТАСС в региональных гидрометцентрах.

По прогнозам синоптиков, в Тверской области в ближайшие два дня морозы сменятся оттепелью. "Уже во второй половине воскресенья ветер принесет атмосферный фронт из Европы, поэтому потеплеет до плюс 1 градуса и пойдет снег. Оттепель задержится до середины следующей недели", - сказали в региональном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Белгородской, Курской, Ярославской областях, где в ночь на 9 декабря ожидаются снегопады, метеорологи прогнозируют температуру воздуха днем от минус 1-3 до нуля градусов. Центры по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тульской и Брянской областей сообщают о возможном выпадении снега, мокрого снега, гололедице в предстоящее воскресенье. Прогнозируется, что во Владимирской области осадки начнутся в пятницу и продолжатся до понедельника с различной интенсивностью. "В ночные и утренние часы 8 декабря в отдельных районах возможен туман, гололедица", - отметили в региональном гидрометцентре.

Сильные снегопады, снежные заносы на дорогах днем в субботу и в ночь на воскресенье, по данным синоптиков, возможны в Рязанской области, при этом существенного повышения температуры воздуха не ожидается. "Температура воздуха ночью составит около минус 10 градусов, днем - минус 3-8 градусов", - сообщили в областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Морозная и умеренно снежная погода сохранится в субботу в Воронеже и Липецке, в воскресенье днем возможен снег и снег с дождем.

По данным на сайте Гидрометцентра России, непогода связана с прохождением через территорию ЦФО нескольких атмосферных фронтов, 9 декабря они будут перемещаться с запада на восток округа, принося с собой осадки.