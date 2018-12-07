Чувашия направит 21 млрд рублей на ремонт и строительство дорог до 2024 года

ЧЕБОКСАРЫ, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Чувашии направят 21 млрд рублей на строительство и ремонт дорог в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", рассчитанной на 2019-2024 годы. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

"Реализация проекта начнется с 2019 года, срок реализации - 6 лет. В нормативное состояние будут приводиться региональные и муниципальные дороги. На эти цели будет направлено 21 млрд рублей", - сказал представитель пресс-службы.

За период реализации национального проекта в республике планируется, что в нормативном состоянии будет более 700 км региональных трасс и более 780 км местных дорог в Чебоксаркой агломерации. Сейчас в Чувашии только 38,5% автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения находятся в нормативном состоянии, в Чебоксарской агломерации - 63%.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" состоит из 4 федеральных проектов: "Дорожная сеть", "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги необщего пользования Минобороны России". Он объединит 104 городских агломерации из 83 субъектов. В результате реализации нацпроекта к концу 2024 года доля протяженности автодорог регионального значения в нормативном состоянии должна быть доведена до 50,9%, а количество мест концентрации ДТП снижено в два раза по сравнению с 2017 годом. Долю автодорог в нормативном состоянии в городских агломерациях необходимо довести до уровня 85%.