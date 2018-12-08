В селе Константиново началось строительство отеля в рамках ФЦП развития туризма

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Сооружение модульных гостевых домов во въездной зоне села Константиново, где родился Сергей Есенин, уже началось, до конца года инвесторы рассчитывают принять первых туристов. Об этом сообщил ТАСС губернатор Рязанской области Николай Любимов на площадке XVIII съезда партии "Единая Россия".

Как сообщалось ранее, гостиница в Константинове станет одним из объектов туристско-рекреационного кластера "Рязанский", созданного в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)". Изначально в Константинове предполагалось строительство парк-отель на 200 мест до конца 2017 года, однако из-за ужесточения строительного регламента в границах достопримечательного места "Есенинская Русь", созданного в 2015 году, проект был пересмотрен. Сейчас речь идет о возведении около десятка модульных конструкций, каждая из которых будет рассчитана минимум на два места.

"Это будут домики, которые ставят на не на фундамент, а на платформу, к ним подводятся коммуникации. Строительство началось, и до конца года, я надеюсь, мы уже несколько таких номеров сможем туристам предоставить. Строительство там не нужно, их привозят", - сказал Любимов.

Губернатор подчеркнул, что Министерство культуры РФ, которое занималось реализацией ФЦП, не имеет претензий к региону в связи с пересмотром проекта, так как это произошло по объективным причинам.

"Есть определенные сложности, связанные с достопримечательным местом "Есенинская Русь", поскольку устанавливаются жесткие регламенты строительства, и пока не определены исключения из этих регламентов, нам пришлось переформатировать немножко работу по увеличению гостиничных номеров. Нам пришлось сделать сооружения некапитального характера, разговаривать с инвестором. Кроме того, мы не имеем права строить въездную зону капитального характера в настоящее время, поэтому в этом отношении у нас есть сложности", - пояснил глава региона.

Туркластер "Рязанский" расположен в Рязанском и Рыбновском районах и в самой Рязани - именно по этим территориям проходят популярные туристические маршруты региона. В рамках проекта в регионе появились гостинично- развлекательные комплексы "Окская жемчужина" и "В некотором царстве", отели "Амакс", "Старый город".

Село Константиново в Рыбновском районе Рязанской области расположено на правом берегу Оки в 43 км от Рязани. 21 сентября 1895 года в Константинове родился Сергей Есенин, там же он провел детские и юношеские годы.