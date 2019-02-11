"Получить адреналин, обменяться эмоциями". Три российских уличных театра

Уличный театр — самый древний вид театрального искусства, он всегда был демократичным и с основной целью — веселить и бедняка, и богача. А еще уличный театр — интерактивный, веселый и свободный

Один из видов уличного театра — театр на ходулях. Казалось бы — зачем они и что на них можно делать? Оказывается, всё! Падать, вставать, прыгать, танцевать и, конечно, выступать перед зрителями. Ходулист не бывает незаметным, а когда их много — получается театр. Сегодня традиции уличных представлений сохранили не многие. Мы расскажем о трех не очень обычных театрах нашей страны. Санкт-Петербург, театр "СоЛу" Маша Плаксина — режиссер. Сколько себя помнит, всегда любила импровизацию, театр, уличное театральное движение. И в какой-то момент решила документально оформить то, чем занималась просто по велению души вместе с такими же, как она сама. Так четыре года назад и появился в Санкт-Петербурге театр праздника "СоЛу" — сокращенный вариант от названия спектакля — противостояния двух светил "Карнавал Солнца и Луны", который стал их визитной карточкой на фестивалях уличных театров. Актеры говорят, что "СоЛу" — единственный в городе театр, где чудесным образом сочетаются актерское мастерство, цирковое искусство, эстрада, ярмарочный балаган, импровизация и взаимодействие с публикой. Актеров 12, возраст и профессии у них разные, но есть одно общее: все они смогли сохранить в себе ребенка.

Трижды в неделю у артистов тренировки и постановка спектаклей, а еще — участие в городских праздниках и корпоративах, иногда просто выход на улицу — чтобы обменяться эмоциями с прохожими. "Ходули — это один из главных инструментов, он позволяет актеру быть заметным в толпе и сразу привлечь к себе внимание, а для артиста это своеобразный психофизический тренинг, потому что на ходулях выпрямляется спина, меняется походка, внутреннее ощущение себя, а для кого-то это еще и борьба со страхом высоты и падения", — поделилась режиссер. Маша вспомнила, как в театр пришла девушка — таких еще называют пацанками, а после нескольких тренировок на ходулях она стала невероятно женственной. Появилась уверенность в себе, изменились походка и голос, что помогло затем играть совершенно другие роли. А на ходулях здесь ходят не только Солнце и Луна, но и новогодняя Елка, Петр Первый и поэт Пушкин. Все они перед этим учатся ходить, прыгать и танцевать на ходулях и, конечно, правильно с них падать, чтобы избежать травм.

Ходулисты — не просто актеры, их мастерство сложнее, считает Маша. "Работать приходится в особых обстоятельствах: в любую погоду и в окружении самых разных людей. Нужно не только передать свой образ, но и предвидеть реакцию окружающих, особенности их поведения, специфику места", — говорит Плаксина. Самая сложная основа для ходуль — тротуарная плитка в дождь. Зимой предусмотрены специальные накладки и шипы, предотвращающие скольжение. Однажды театр даже участвовал в празднике северян "Буран-дей" в Нарьян-Маре, где актеры передвигались по льду реки. Ходули — инструмент строго индивидуальный. Кому-то удобно держать ногу над ходулей, у кого-то основа сбоку. Виктор Васильев, в прошлом юрист, много лет увлекался экстремальными видами спорта и свои ходули придумал и усовершенствовал сам.

Описание Ходули, которые придумал и усовершенствовал Виктор Васильев © Сергей Коньков/ТАСС

"Конструкция зависит от роста человека, телосложения, длины стопы и особенностей строения голени. Иногда на ходулях приходится ходить несколько часов, поэтому они должны быть удобными", — поделился мастер. Его ходули сделаны из алюминия, их можно разбирать и регулировать по высоте. В целом высота ходуль может быть от 60−70 см — все зависит от решительности актера. Это для выступления. А во время репетиции артисты могут использовать всякие ходули — деревянные, металлические, на липучках, с разными креплениями. Для биолога Игоря ходули внезапно оказались другим ощущением себя, источником драйва, а вот продавец-бухгалтер Саша пришла в театр сознательно, увидев ходули на фестивале уличных театров. "Мне кажется, я на них неуязвима, — говорит Саша, пританцовывая. — Я была замкнутая, а на ходулях могу делать что угодно — ходить, танцевать, баловаться, приставать к людям". Иногда Саша просто так гуляет на ходулях по Невскому проспекту. "Уличный театр и уличный спектакль очень отличается от традиционного, куда зрители приходят, настроенные что-то смотреть. На улице необходимо привлечь их внимание, заинтересовать, создать особую атмосферу", — говорит Маша.

Спектакли у театра разные: если на "Карнавале Солнца и Луны" герои ходят по кругу, ритмично двигая руками, то во время других актеры, переступая на ходулях с ноги на ногу, просто читают терапевтические сказки под музыку, а зрители проживают эти истории как свои. Уличные спектакли или на массовые праздники, говорит Плаксина, всегда озорные и даже хулиганские, и во все это вовлекают прохожих, как во время ярмарочных балаганов. "Это открытый жанр, который позволяет получить адреналин, обменяться эмоциями, потому что улица очень спонтанна, а люди реагируют по-разному", — рассказала режиссер. Хотя зрители на артистов, как правило, реагируют позитивно. Крым, Евпатория. Театр "Шоу великанов" "Жизнь без праздников проходит машинально" — такой девиз уже почти 20 лет звучит в крымском театре на ходулях из уютного курортного города Евпатории. За годы работы артисты театра подарили радость не только российским, но и зарубежным зрителям. Называется театр "Шоу великанов", занимаются в нем дети начиная с семи лет. Конечно, им не сразу вручают двухметровые ходули: запрещено по технике безопасности, да и не справятся семилетние с громоздким реквизитом. Учатся сначала на 50-сантиметровых ходулях, затем переходят на 80 см, метр двадцать и так почти до двух с половиной метров. Худрук театра Виктор Арихин шутит, что обычные люди давно уже кажутся ему коротконогими.

В 2001 году, когда коллектив только формировался, в его составе, говорит Арихин, в основном были взрослые — от 20 до 30 лет. "Им очень хотелось сразу встать на ходули и выйти, так сказать, на публику, но не тут-то было. Набивали синяки и шишки, ломали руки и ноги, падая с высоты. Как говорится, поспешишь — людей насмешишь", — вспоминает он. Уже позже, основываясь на этом опыте, руководитель театра пришел к выводу, что необходимо привлекать детей — потому что привыкаешь к ходулям постепенно, а адаптируются дети быстрее, воспринимая это как забаву или хобби. "Спустя год-два они уже чуть ли не целый день на ходулях: ходят по набережной, по городу, болтают и чувствуют себя абсолютно комфортно. Не снимешь их с высоты никакими коврижками", — улыбается Арихин. Театр сформировался на базе городского дворца культуры, помогли в этом коллеги из немецкого Людвигсбурга, города-побратима Евпатории, в частности немецкий хореограф Райнер Киттель, с которым коллектив дружит и сейчас. Театр был более чем в 15 странах мира, в том числе Германии, Испании, ОАЭ, Катаре, Польше, Турции, Франции. После воссоединения Крыма с Россией "Великаны" востребованы и в российских городах — от Москвы до Сахалина. Конечно, и внутри республики ни одно крупное мероприятие без труппы не обходится. В 2015 году театр получил звание "Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации".

В репертуаре театра несколько десятков номеров — от пятиминутных миниатюр до масштабных постановок, в которых участвует вся труппа — около 50 человек. В выступлении с хором имени Пятницкого в Москве под песню "Я на печке молотила" участвовали 36 артистов, воспроизводивших русские пляски. Музыкальное сопровождение подбирают тщательно: это русские, украинские мелодии, классические произведения Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича. Арихин рассказывает, что именно они впервые исполнили вальс №2 Прокофьева. "Это очень впечатляет, когда под аккомпанемент оркестра вальсируют великаны в бальных нарядах. Не хочу хвастать, но мы в некотором роде выступаем и популяризаторами отечественной, классической, иногда незаслуженно забытой музыки", — отмечает он. Костюмы для выступлений шьют сами, в своей пошивочной мастерской. Зрители воспринимают спектакли очень хорошо, снимают номера на мобильные и не остаются равнодушными. Когда худрука спрашивают об их возрасте, он всегда отвечает: "От двух плюс и до 99 минус". Крымские "Великаны" к тому и стремятся: чтобы праздник был каждый день и для всех возрастов. Москва, BSTheatre, или "Черный квадрат" "Черный квадрат" создали в 2010 году два артиста — Всеволод Соколов и Василий Жильцов. Название взяли из своих псевдонимов — "черный" и "квадратик". Когда-то оба играли в одном из первых уличных театров "Огненные люди". Но, как говорит PR-менеджер театра Мария Плотникова, "когда стало творчески тесно в одном коллективе, пришло на ум создать другой". "Черный квадрат" сейчас — это команда акробатов, мимов, жонглеров и представителей многих других цирковых профессий, которые любят удивлять публику нестандартными перформансами. С 2010 года театр дал более 2000 представлений по всему миру, а труппа выросла до 20 человек. И это не предел, ведь мастерству уличного актера не учат в вузах, так что артисты всегда нужны. "Есть люди-самородки, которым просто дано. А есть те, кто приходит к нам, и если мы видим в них потенциал и желание работать, мы им помогаем развиваться, чтобы вместе творить дальше", — говорит Плотникова.

Главное отличие "Квадрата" — свое световое шоу Neonshow project: выступления идут в полной темноте. "Когда мы начали экспериментировать с жанрами, появилась идея создать новое световое шоу, — рассказывает Плотникова. — Раньше работали только с огнем, но появились новые технологии — неоновые шнуры, LCD-панели, стаффы, веера, то есть реквизит, который не требует огня. Появилась возможность сделать шоу, которое можно показать в помещении, которое будет безопасно для зрителей и откроет новые горизонты. Так в 2015 году появилось наше первое неоновое шоу "Вперед в прошлое". Сейчас коллектив готовится представить полноформатное неоновое представление — "спектакль, который будет рождаться из темноты", добавила Плотникова. "Черный квадрат", как правило, выступает на фестивалях или праздниках, активно участвует в крупнейших смотрах страны в Архангельске и Перми. "Артисты востребованы везде, потому что это такой жанр, который помогает создать настроение на празднике и вносит некую изюминку", — поделилась Плотникова. В репертуаре труппы есть жизнерадостная сказка "Автобус чудес", где артисты разъезжают в "волшебной" машине, показывая свои сказочные выступления про эльфов. "Изначально родилась идея большого перемещающегося по городу автобуса, из которого периодически выглядывают персонажи. Это задумывалось не как спектакль, а как некий перформанс", — рассказывает Плотникова. Но в итоге вышел полноценный спектакль про гномов из дальних лесов Сибири, которые заряжаются светом и теплом.