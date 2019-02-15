Курская область использует опыт Татарстана при реновации исторического центра к 1000-летию

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Курской области используют опыт Татарстана в благоустройстве общественных территорий при реновации исторического центра Курска, которую планируется завершить к 1000-летию города в 2032 году. Об этом в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи сообщил врио губернатора региона Роман Старовойт.

Администрация Курской области в декабре прошлого года приступила к работе над реализацией проекта реновации исторического центра Курска к 1000-летию города. В проект планируется включить два центральных парка Курска, набережную реки Тускарь, картинную галерею, краеведческий музей, кукольный театр, также возможно строительство гостиницы для паломников.

"Я думаю, что получится реализовать [к 2032 году], потому что по паркам достаточно быстро реализация. На президиуме Госсовета мы были в Казани, и мне понравилось несколько проектов, реализованных в Татарстане по строительству набережных. Выглядит очень хорошо и за небольшие деньги реализовано, поэтому мы с Наталией Фишман (помощником президента Татарстана - прим. ТАСС) начали уже тесную работу. Коллеги из Татарстана смогут предложить несколько методик благоустройства, но и с привлечением наших жителей", - сказал Старовойт.

В декабре в Курске стартовал конкурс по созданию архитектурной концепции исторического центра города. В состав жюри вошло руководство Союза архитекторов России, несколько студий, архитектурных бюро. К концу прошлой недели на рассмотрение поступило 10 заявок, общие итоги подведут в августе.

По словам врио губернатора области, на реновацию центра Курска потребуются "миллиарды рублей". "После определения объектов, которые будут реализованы на этой территории, сможем более детально посчитать объемы финансирования и источники. Реализацией этого проекта мы закроем несколько направлений, в том числе и майского указа", - сказал он.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.