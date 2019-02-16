Около поселков на Новой Земле зафиксировали уменьшение числа белых медведей

ТАСС, 16 февраля. Численность белых медведей близ населенных пунктов на Новой Земле сократилась в разы, власти готовятся к снятию режима чрезвычайной ситуации. Как рассказал в субботу ТАСС глава администрации городского округа Новая Земля Жиганша Мусин, если в момент введения режима ЧС непосредственно вблизи населенных пунктов насчитывалось более 50 медведей, то к минувшему вторнику число этих хищников сократилось до 20 особей, а к пятнице - до трех.

С 9 февраля из-за массового нашествия белых медведей на территорию населенных пунктов на архипелаге Новая Земля введен режим ЧС. В районе поселка Белушья Губа заметили 52 белых медведей, также отмечались случаи агрессивного поведения этих животных, их проникновения в жилые и служебные помещения. Среди возможных причин нашествия называют изменение климата, сезонную миграцию и наличие открытых свалок. Для решения проблемы на архипелаг 14 февраля прилетела группа ученых и экспертов, сформированная Росприроднадзором.

"Число медведей непосредственно вблизи поселков в разы сократилось, это уже обычная численность. На воскресенье запланировано совещание с учеными, будем обсуждать снятие режима ЧС", - сказал Мусин. По его словам, в тундре, на расстоянии 5-7 км от населенных пунктов, насчитали девять белых медведей. "Опасность сохраняется, но это уже обычная ситуация", - сказал собеседник агентства.