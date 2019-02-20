Власти Ульяновской области установят за свой счет более 500 дымовых сигнализаторов

УЛЬЯНОВСК, 20 февраля. /ТАСС/. Более 500 дымовых сигнализаторов будет установлено за счет властей в Ульяновской области в этом году в семьях граждан, относящихся к категории социально незащищенных. Работа будет вестись в рамках пилотного проекта, сообщил журналистам председатель правительства региона Александр Смекалин.

"На одном из заседаний комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций рассмотрен этот вопрос и было принято решение по разработке отдельной такой программы и по установке в этом году в рамках пилотного проекта более 500 сигнализаторов. Думаю, что до конца года мы примем решение об их значительном увеличении (числа сигнализаторов - прим. ТАСС)", - сказал он.

Смекалин пояснил, что идея разработки программы появилась еще несколько лет назад. "Мы обратили внимание, что стали появляться серьезные сигналы в части возникновения пожаров в семьях, где есть несколько детей, в неблагополучных семьях, в семьях, где живут одинокие престарелые граждане нашего региона. Мы поняли совместно со специалистами МЧС, что необходима дополнительная система и профилактики, и реагирования на данные ситуации", - уточнил он.

В программу активно включились власти Чердаклинского района Ульяновской области. По словам Смекалина, на сегодняшний день здесь ведется работа по установке порядка 100 дымосигнализаторов.

"Сейчас ведется работа изучению потребности в таких сигнализаторах по всей территории Ульяновской области. И я думаю, что такая программа из пилотной программы этого года перейдет в программу постоянную и займет свое место в структуре социальной поддержки населения", - сказал он.