Аэропорт Соловков сможет принимать самолеты к ноябрю 2019 года

АРХАНГЕЛЬСК, 28 февраля. /ТАСС/. Аэропорт Соловецкого архипелага сможет принимать самолеты Л-410 к концу летней навигации на Белом море, то есть к октябрю-ноябрю 2019 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Архангельской области.

Ранее сообщалось, что авиарейсы из Архангельска на Соловки с 15 июня будут выполнять только на вертолетах, что приведет к повышению стоимости билетов. Причиной станут работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы соловецкого аэропорта.

"Соловецкий аэропорт сможет принимать самолеты Л-410 к концу летней навигации, в зависимости от погодных условий она заканчивается на Соловках в октябре-ноябре", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время подрядчик заканчивает подготовительные работы по подготовке к реконструкции. "Заканчивается оформление документов по земельным участкам, в частности, по тем, где будут складироваться материалы, в ближайшее время должен быть завершен план работ. Завоз материалов для реконструкции начнется с началом летней навигации на море", - пояснили в пресс-службе.

Существующий аэропортовый комплекс на Соловках был построен более 70 лет назад, а искусственное покрытие взлетно-посадочной полосы установлено в 2001 году.

Как ранее сообщалось, реконструкцию ВПП на Соловецких островах планируется завершить 30 ноября 2020 года. Планируемая стоимость работ по реконструкции аэропортового комплекса составит 2,9 млрд рублей за счет средств федерального бюджета и бюджета Архангельской области. Необходимость реконструкции полосы обусловлена истечением срока эксплуатации существующих аэродромных покрытий.