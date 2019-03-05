В Волгограде назначен новый глава регоператора по обращению с ТКО

ВОЛГОГРАД, 5 марта. /ТАСС/. Новый генеральный директор назначен в компании "Управление отходами - Волгоград" после того, как в регионе возникли проблемы с вывозом мусора, главой регоператора по обращению с ТКО стал Сергей Галкин, ранее исполнявший обязанности заместителя директора. Прежний гендиректор Рудольф Цаберт стал советником директора компании, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе регоператора.

Во многих волгоградских СМИ и соцсетях с первых дней 2019 года размещались фотографии переполненных мусорных контейнеров около многоэтажных домов в Волгограде и в области, а также в частном секторе. Прокуратура региона организовала проверку по ситуации с организацией вывоза бытовых отходов на территории региона в связи с многочисленными жалобами граждан.

"Совет директоров АО "Управление отходами" назначил генеральным директором компании "Управление отходами - Волгоград" Сергея Галкина, ранее исполнявшего обязанности заместителя директора. Прежний руководитель Рудольф Цаберт остался в организации в должности советника генерального директора",- сказала представитель пресс-службы.

Она уточнила, что кадровые перестановки в компании приняты в целях усиления управленческой команды, а также в рамках совершенствования бизнес-процессов и наращивания отраслевых компетенций.

Ранее сообщалось, что 1 марта компания подвела итоги своей двухмесячной работы в статусе регионального оператора по обращению с ТКО в Волгоградской области. Было отмечено, что проблема переполненных контейнерных площадок в Волгограде решена и своевременный вывоз мусора полностью отлажен. Однако, как сообщили тогда ТАСС в волгоградском штабе регионального отделения ОНФ, если в Волгограде ситуация локализована и выглядит удовлетворительной, то в районах области до наведения порядка еще далеко. Также, по мнению общественников, регоператор совершенно не занимается организацией раздельного сбора мусора.

С 1 января в России начался переход на новую систему обращения с ТКО, в рамках которой ответственность за обращение с отходами перешла от мелких компаний к крупным региональным операторам. Были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов. Нацпроект "Экология" разработан в рамках реализации майского указа президента РФ Владимира Путина. В него включены 11 подразделов, в том числе "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами".