Лыжи, кони, водопады. Чем привлекает новичков горнолыжный курорт "Архыз"

Этой зимой в "Архызе" был продан первый миллион ски-пассов. И популярность здешних трасс растет, особенно среди тех, кто хочет впервые встать на лыжи, сноуборд или научить этому своих детей

В "Архызе" две горнолыжные деревни — Романтик и Лунная Поляна. У канатных дорог тоже неземные названия — "Спутник", "Млечный путь", "Лунный экспресс" и "Северное сияние". Объяснение простое, говорит руководитель управления проекта курорта "Архыз" Умар-Али Байрамуков: по соседству находится крупнейший в России центр наземного наблюдения за космосом — Специальная астрофизическая обсерватория РАН. Особая романтика здесь чувствуется еще и во время вечернего и ночного катания под звездным небом, а это услуга редкая на российских горнолыжных трассах. Максим Хоменко приехал из Санкт-Петербурга. Он отмечает, что "Архыз" вполне может конкурировать с европейскими курортами. "Он компактный, трассы хорошие, и если бы их было раза в два-три больше, то можно было бы и иностранцев сюда переманивать", — считает турист.

"Архызу" чуть больше пяти лет. Госкомпания "Курорты Северного Кавказа" с нуля построила комплекс вместе с проектировщиками из Французских Альп. Отели, канатки, подъемники, сервисный центр, сувенирные лавки, кафе с горным чаем, глинтвейном и местными ароматными лепешками хычинами — все новое и в минутной доступности. Это удобно для новичков, которым с непривычки тяжело таскать горнолыжное снаряжение, и для родителей, которые боятся потерять детей из виду. "Лягушатник" на высоте 2 тысячи По правую руку — южный склон (2240 метров), там есть так называемые "зеленые" трассы для обучения. По левую — заработавший только в январе северный склон (2504) с "красными" и "черными" для экстремального катания, новичку там лучше пока ограничиться фотографированием снежных вершин. Самая большая очередь — к кресельной дороге "Спутник". Она ведет к "зеленой" трассе, и именно по ней за сезон проходит в разы больше людей, чем по другим канатным дорогам. "40% приезжающих к нам — это те, кто первый раз встает на лыжи, это наш задел на завтра, наши потенциальные клиенты в следующем году. Для них здесь самые хорошие условия: "спокойные" горы, склоны невысокие и пологие, трассы простые и широкие, комфортный перепад высот", — рассказывает Умар-Али Байрамуков.

А скоро, по его словам, зону катания для начинающих откроют и высоко на северном склоне. "И такого пока нет нигде на Северном Кавказе. Все учатся кататься внизу, в так называемом "лягушатнике". А мы на высоте сделаем трассу для обучения, больше двух километров", — показывает он. Весной "Курорты Северного Кавказа" начнут строить небольшую кресельную канатную дорогу на Лунной Поляне. В итоге на "Архызе" будет сразу три учебных зоны катания. Антон Галимов из Краснодара впервые на "Архызе", до этого он бывал практически на всех горнолыжных курортах. Здесь его радует отсутствие очередей. "Везде свои прелести. Ну, тут хорошо, длинная трасса, очередей нет, инфраструктура нормальная, цены тоже. Нужно выбирать именно это место, особенно если катаешься с детьми, тут для них много учебных трасс, для начинающих вообще идеально", — говорит он. Лыжи vs сноуборд Из-за большого количества новичков на "Архызе" много "инструкторов", выдающих себя за профессионалов. Ведут они себя так же навязчиво, как таксисты на сочинском вокзале. Но выбирать лучше сертифицированных, их легко найти по специальной форме. Мы поднимаемся по "Спутнику" с инструктором Мудалифом Хатуевым, который работает здесь уже шестой сезон. Он рассказывает, что инструкторы приезжают со всей России, но даже сотни таких специалистов в разгар сезона не хватает. "Конечно, самый популярный вопрос: что выбрать — лыжи или сноуборд? Это очень индивидуально. Я, например, выбрал для себя лыжи, потому что на сноуборде падать больнее", — смеется он.

Встать на лыжи и сноуборд можно в любом возрасте. На лыжи берут с четырех лет, на сноуборд — с семи. "Верхней границы нет. Лишь бы здоровье позволяло, у нас и в 75 и 80 лет люди катаются. Мужчина или женщина — разницы нет. На выбор в основном влияет комплекция: на сноуборде людям в теле постоянно вставать на ноги после падения очень нелегко, на лыжах таким людям проще", — рекомендует Мудалиф. По его наблюдениям, большинство новичков выбирает все-таки лыжи. "Это не то чтобы физически проще, а физически привычнее, поэтому и легче усваивается. На лыжах ты едешь прямо как в жизни, две ножки работают отдельно, стоишь ровно... Но перейти на сноуборд можно легко, как и со сноуборда на лыжи, причем без разницы, в какой последовательности. Главное — начинать под присмотром профессионала, это гарантия прогресса и сохранения здоровья", — объясняет он. Безопасный адреналин На "Архызе" своей противолавинной службы нет. Как сказал Умар-Али Байрамуков, она не нужна, потому что оборудованные трассы безопасны для катания. "Рискуют только фрирайдеры, которые катаются вне трасс, и любители хели-ски, которых забрасывают в горы вертолетом. У нас лавинозащитные мероприятия все проведены. Если человек не вышел за территорию трассы, то ему ничего не угрожает. Но нарушители находятся, и мы с ними боремся. Например, можем отключить его ски-пасс, и такие случаи были", — говорит он.

Если все-таки произошло неудачное падение или столкновение, то на помощь придут спасатели. На каждой трассе дежурят одновременно три человека — один едет по канатке, другой спускается по склону, третий греется, чтобы сменить первых двух. Есть медпункт, где окажут необходимую медпомощь, сделают рентген, наложат гипс. В этом году на "Архызе" вместе со ски-пассами стали продавать еще и страховку. Александр Петров из Ростова-на-Дону год назад в "Архызе" впервые ставил на лыжи своего семилетнего сына Мишу. "Мы приезжаем сюда второй сезон подряд. Я сравниваю с Домбаем, Приэльбрусьем: здесь, когда спускаешься, нет склонов отвесных, понятно, куда ехать. Здесь безопаснее, ни за себя, ни за ребенка не боюсь", — считает он. Легендарные кони и улица Билана Катание на лыжах и сноуборде — это довольно интенсивная физическая нагрузка. Подготовиться к занятиям или, наоборот, пройти реабилитацию после них поможет многочасовая конная прогулка по Аликоновскому ущелью. Это хорошо для осанки, укрепления спины и ног, для тренировки скорости реакции, рекомендует организатор конного проката "Гунн" Расул Эркенов из поселка Красный Курган. После краткой инструкции вас посадят на коней карачаевской породы и проведут вниз и вверх по горам, вдоль реки Аликоновки к Медовым водопадам, где, кстати, находится самый длинный в России зиплайн — спуск по стальному канату.

Карачаевские лошади выведены на Кавказе и на 100% приспособлены к местным условиям. 20 лет назад на них совершили восхождение на Эльбрус, они занесены в Книгу рекордов Гиннесса как самые выносливые. Говорят, что в отличие от других пород у этих коней на высоте свыше 2,5 тыс. метров не сворачивается кровь.

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