Произведенные в России мусоросжигательные установки могут появиться в Арктике

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии РФ рассматривает возможность создания в Арктической зоне установок для сжигания коммунальных отходов, чтобы не транспортировать их на дальние расстояния. Об этом журналистам в понедельник сообщил глава ведомства Дмитрий Кобылкин.

"Сегодня эту работу (обращение с отходами в Арктике - прим. ТАСС) необходимо полностью пересмотреть, сделать необходимые мощности. Мы рассматриваем варианты производства российского оборудования для высокотемпературной утилизации в том числе в отдаленных населенных пунктах в Арктической зоне, откуда вывести мусор невозможно из-за огромных расстояний. Такие тарифы (с большим плечом доставки - прим. ТАСС) лягут либо на человека, что недопустимо, либо на региональные власти", - сказал он.

Заводы термического обезвреживания смогут вырабатывать тепло и электроэнергию, отметил глава Минприроды.