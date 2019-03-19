В Крыму 500 земельных участков возвращены в госсобственность после проверок прокуратуры

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Более 500 земельных участков и объектов недвижимости на территории Крымского полуострова возвращены в госсобственность после прокурорских проверок в прошлом году. Об этом сообщил генпрокурор РФ Юрий Чайка на расширенном заседании коллегии надзорного ведомства во вторник.

"Отдельно хотел бы остановиться на исполнении поручений президента России, направленных на развитие Крымского полуострова. По итогам проведенных в 2018 году проверок в государственную и муниципальную собственность возвращены более 500 земельных участков и объектов недвижимости, повсеместно обеспечен свободный доступ к прибрежной зоне, определены границы 200 заповедников и свыше 230 га лесного фонда", - сказал Чайка.

Генпрокуратура продолжит данную работу, отметил генпрокурор.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно.

18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.